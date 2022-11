Thrillerinnspurt i senatsvalget – fire stater avgjør

Før nattens valg hadde demokratene et knapt flertall i både Representantenes hus og Senatet. For å vinne flertall trengte republikanerne ett ekstra sete i Senatet og fem seter i Representantenes hus.

Onsdag morgen ligger det an til å bli republikansk flertall i Representantenes hus, men utfallet i Senatet er fortsatt for tidlig å si noe om.

Ifølge TV 2s tallknuser Terje Sørensen er det langt ifra sikkert at vi får noen avgjørelse med det første, og det ligger an til å bli en skikkelig valgthriller.

TV 2s prognoser viser foreløpig en knapp favør til republikanerne med 48 seter mot demokratenes 48, men det gjenstår fremdeles 4 seter.

Svært tett

Det var på forhånd knyttet stor spenning til utfallet i særlig fem delstater. Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania og Wisconsin ble utpekt som nøkkelstater i den viktige kampen om Senatet.

Terje Sørensen sier det er for tidlig å spå noe om utfallet i noen av de nevnte statene, men understreker at det er svært tett.

Torsdag morgen ble det kjent at det demokratiske partiet har stukket av med seieren i Pennsylvania. Dermed står Arizona, Georgia og Wisconsin igjen som de avgjørende vippestatene.

I Georgia gjenstår det en million stemmer å telle, og det skiller kun 18.000 stemmer mellom de to kandidatene.

Her står kampen om Senatet:

Arizona

I Arizona ble senator Mark Kelly (D) utfordret av Blake Masters (R). Masters støttes av Donald Trump, og er en av flere republikanske kandidater som nekter å godta utfallet av presidentvalget i 2020.

Problemer med flere av tellemaskinene i deler av delstaten førte til lange køer i Arizona, og republikanerne gikk rettens vei for å utvide åpningstidene til valglokalene.

De fikk derimot ikke gehør, og tidligere president Donald Trump hevdet klusset var et forsøk på å «trette ut» velgerne.

PROBLEMER: Tekniske problemer med tellemaskinene førte til lange køer i Maricopa County i Arizona. Foto: Brian Snyder/Reuters

Georgia

Georgia ble avgjørende da demokratene tok kontroll over Senatet i 2020, og hadde frem til i natt to demokratiske senatorer. Tirsdag måtte sittende senator Raphael Warnock (D) forsvare setet mot den tidligere fotballspilleren Herschel Walker (R). Trump-favoritten har hatt en skandaleforfulgt valgkamp, men har likevel fått bred støtte fra partiet.

Valgreglene i Georgia krever at en kandidat må ha minimum 50 prosent av stemmene for å vinne. Dersom verken Raphael Warnock eller Herschel Walker skulle nå 50-tallet, vil det bli arrangert omvalg i desember.

– Problemet er at den uavhengige kandidaten Chase Oliver ligger an til å få 2 prosent. Dermed kan det hende at verken Warnock eller Walker ender opp på 50 prosent, og dermed må vi vente på resultatet, sier tallknuser Terje Sørensen.

Mens utfallet av senatsduellen foreløpig er uklar, kan guvernør Brian Kemp (R) puste lettet ut etter å ha slått utfordrer Stacey Abrams (D).

TETT: Demokratene jubler over tidlige resultater i Georgia, hvor Raphael Warnock får tøff motstand fra Herschel Walker. Foto: Michael M. Santiago/AFP

Nevada

Få amerikanske delstater har blitt like hardt rammet av pandemien som Nevada. Verdens casino-hovedstad Las Vegas har lidd som følge av en nedgang i turisme, og sittende senator Catherine Cortez Masto (D) var på forhånd hardt presset i møte med utfordrer Adam Laxalt (R).

Nevada offentliggjør ingen valgresultater før den siste stemmen er avlagt. Dette er trolig rundt klokken 07 norsk tid.

Derfor er mellomvalget viktig Mellomvalget vil avgjøre hvilket parti som får flertall i Kongressens to kamre: Representantenes hus og Senatet. Demokratene vil med flertall kunne gjennomføre politikken til Joe Biden, fordi hans lovforslag da vil få det nødvendige flertallet både i Huset og Senatet. Republikanerne vil med flertall kunne stanse politikken til Joe Biden, noe som vil gjøre det enklere for Republikanerne å vinne i presidentvalget om to år, fordi de da kan peke på at Demokratene ikke har utrette noe i Det hvite hus. Republikanerne kan med flertall i tillegg opprette granskinger og høringer som kan skade Demokratene, slik de blant annet gjorde med Hillary Clinton og Benghazi. FOR OSS I NORGE er mellomvalget også viktig, fordi vi er avhengig av USA for å forsvare landet vårt militært gjennom Nato. Demokratene er for slike internasjonale forpliktelser, mens Republikanerne under Donald Trump har fremstått mindre interessert.

Pennsylvania

Etter at Donald Trump vant i Pennsylvania i 2016, fikk delstaten Joe Biden over mållinjen i presidentvalget fire år senere. Under mellomvalget har senatkampen mellom John Fetterman (D) og Mehmet Oz (R) vært blant landets mest omtalte.

Republikanske Oz er for folk flest mest kjent som TV-legen Dr. Oz, mens John Fetterman har drevet valgkamp i hettegenser.

Demokratens lå lenge an til en overlegen seier, men etter at Fetterman ble rammet av et slag har velgerne uttrykt bekymring for hans evne til å fungere i Senatet.

Like før klokken 7 viser TV 2s prognoser at Fetterman har vunnet senatsvalget i vippestaten.

– Jeg er så ydmyk, tusen takk, sier han etter valgseieren.

KJENDIS: Mehmet Oz er kjent for amerikanerne som TV-legen Dr. Oz. Nå ønsker han å prøve seg som senator. Foto: Ed Jones/AFP

Wisconsin

Akkurat som i Pennsylvania vant Joe Biden og demokratene Wisconsin i 2020, etter at Trump og republikanerne tok staten i 2016.

Her blir den sittende senatoren Ron Johnson (R) utfordret av Mandela Barnes (D). Johnson har tidligere uttalt at demonstrantene som stormet Kongressen 6. januar «lærte oss å bruke flaggstenger som våpen», mens utfordrer Barnes har tatt til orde for å fjerne økonomisk støtte til politiet.

KONTROVERSIELL: Senator Ron Johnson (R) har tidligere kommet med kontroversielle uttalelser om både koronaviruset og stormingen av Kongressen. Foto: Mike Roemer/AP Photo

Misfornøyd med utviklingen

I flere valgdagsmålinger ga amerikanerne uttrykk for en sterk misnøye med tingenes tilstand i USA. Blant temaene som var viktigst for velgerne, kom inflasjon og demokratiets fremtid øverst på listen.

Mellomvalget anses ofte som en folkeavstemning over den sittende presidentens innsats. Dette ender som hovedregel med seier for opposisjonen, og man må tilbake til 2002 for å finne sist gang partiet som hadde president også fikk flest seter i kongressen under mellomvalget.

Selv om et klart flertall av velgerne ga uttrykk for at de ikke synes president Joe Biden gjør en god jobb, insisterer demokraten på at nattens valgresultat ikke vil ha noen påvirkning på hva han gjør i 2024.

Ifølge CNN skal Biden ha viktige møter med familiemedlemmer og rådgivere om dette spørsmålet de kommende ukene.