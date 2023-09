Thomas (28) ble fengslet i Iran

Det knaker i en stor metallport. Thomas Kjems sitter med bind for øynene i en svart SUV. Rundt seg har han iranske etterretningsagenter.

Vi er i Irans hovedstad, Teheran, i november i fjor. Sinnet koker etter at Jina (Masha) Amini døde i moralpolitiets varetekt noen uker tidligere.

Bilen ruller inn gjennom metallporten, inn i et av Irans mest beryktede fengsler.

Hvordan havnet en dansk 28-åring her?

EVIN: Evin-fengselet er et av de mest beryktede fengslene i Iran. Foto: WANA NEWS AGENCY

Spol tiden tilbake. 1. januar 2022 reiser Thomas fra hjembyen Aalborg.

– Jeg reiste uten returbillett og uten penger i lommen, for å se verden og publisere videoer på YouTube-kanalen min.

Planen er å reise så langt han kan, med så lite penger som mulig. Reisen starter i Kyiv, knappe to måneder før krigen bryter ut.

PÅ TUR: Dansken lager YouTube-videoer mens hans reiser rundt. Her på vei mot Georgia. Foto: Skjermdump/YouTube

Når russiske missiler flyr inn over Ukraina vinternatten 24. februar i fjor, flykter Thomas sammen med hundretusener av ukrainere over grensen til Polen.

Etter en stund fortsetter reisen. Dansken haiker 3000 kilometer, fra Tsjekkia til Georgia, på sju dager.

Sommeren 2022 retter han blikket mot Iran.

Demonstrasjoner

Når Jina (Mahsa) Aminis død 16. september i fjor setter fyr på Iran, er Thomas allerede i gang med visumprosessen. 28. september reiser han inn i Iran.



– Før jeg reiste inn i Iran, lagde jeg noen regler for meg selv.

Han skulle ikke nærme seg eller ta bilder av regjerings- eller militære bygninger, og han skulle holde seg unna demonstrasjoner.

– Jeg filmet aldri en demonstrasjon, sier han.

DEMONSTRASJONER: Store demonstrasjoner etter Masha Aminis død. Foto: - / AFP / NTB

YouTube-videoene skulle handle om arkitektur, mennesker og kultur, men på reisen fikk dansken nære venner. Det ga ham et ønske om å vise forskjellene mellom den iranske befolkningen og regjeringen.

– Det var jo her jeg kom i en knipe, erkjenner han.

Da TV 2 var i Iran i januar fortalte kvinner om hvorfor de trosset frykten og kastet hijaben i protest mot regimet.

Skrekkfengselet: Evin House of Detention

– Det er noen som vil snakke med deg.

Thomas står og barberer seg når en av de frivillige på hostellet i Teheran kommer bort til ham.

I resepsjonen står sju svartkledde menn. De vil ha med seg Thomas.



– Jeg husker at jeg sluttet å puste.

«Kontakt familien min», får Thomas sagt til resepsjonisten før han blir fraktet ut.

Han plasseres i midtsetet, og sitter skulder mot skulder med agentene. De kjører gjennom Teherans gater.

Thomas forsøker å huske hvor bilen kjører. Høyre, venstre, rett frem, høyre … Han ser hvordan solen står på himmelen, for å prøve og skjønne hvilken retning de kjører i.

Så får han bind for øynene. Bilen stopper, og Thomas lener hodet tilbake. Gjennom en liten glippe ved neseryggen kan han likevel orientere seg.

«Evin House of Detention» står det over metallporten, som åpner seg og smeller igjen etter bilen har rullet inn.

FENGSEL: 28-åringen delte fengselcelle med en dødsdømt 19-åring. Foto: WANA NEWS AGENCY

28-åringen får utdelt en grå fangedrakt, en tannbørste og tre tepper. Men hvorfor han er arrestert og hvor lenge han skal være fengslet, får han ikke vite.

Vilkårlige arrestasjoner

De seneste årene har man sett en økning i vilkårlige arrestasjoner av utlendinger, ifølge Kjetil Selvik ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt.

– Det følger ganske tydelig utviklingen mellom Iran og vestlige land. De siste årene har det vært veldig spent etter at atomavtalen gikk i vasken. Da ble praksisen mer vanlig.

Vestlige borgere med iransk opphav er desidert mest utsatt for å bli arrestert. Men enkelte ganger blir personer, som Thomas, uten iransk opprinnelse anholdt. Da er det sjeldent tilfeldig, sier Selvik.

– Noen ganger kan det være at de mistenker spionvirksomhet, at de har spente relasjoner med landet der vedkommende kommer fra eller at de har en spesifikk person i fengsel i utlandet som de ønsker å få ut.

GISSELDIPLOMATI: Kjetil Selvik mener Iran anholder utlendinger for å bruke dem som et pressmiddel. Foto: NUPI

Ifølge professoren er flertallet av personene som arresteres fra land som har tatt en hard linje mot Iran; som Storbritannia, Frankrike og USA.

I Teheran føres Thomas inn i en celle med fire andre innsatte.

– Jeg trodde jeg kom inn til en gjeng kriminelle. Så jeg prøvde å virke litt dominant så de ikke skulle prøve seg på noe. Det viste seg jo at det var totalt unødvendig.

På cellen møter Thomas en dyrlege, en frisør, en student og en religiøs fredsaktivist.

Sammen med de fire tilbringer Thomas den første måneden i iransk fangenskap. Dagene går til å spille spill laget av sjampo-lokk og pappbiter. Han plukker også opp litt farsi etter hvert.

– Vi håpet at Thomas ikke ville dømme Iran basert på opplevelsene han hadde i fengselet, har fredsaktivisten Ayatollah Abdolhamid Masoumi-Tehrani, som satt i fangenskap med dansken, sagt til BBC.

Studenten som Thomas deler celle med er 19-år gamle Mohammad Boroughani. Han er omtalt av både Amnesty International og flere internasjonale medier.

19-åringen deltok i en demonstrasjon, og er nå dømt til døden.

Utsatt for mentalt spill



Thomas beskriver den psykiske påkjenningen i fengselet.

– I starten brukte jeg mye tid på bare å ligge og se i taket. I prinsippet var det vel meditasjon.

Han forteller om å våkne fra drømmer om at han var fri hjemme i Danmark. Igjen og igjen måtte han minne seg på at han var langt hjemmefra.

En dag blir Thomas og de andre bedt om ta bind for øynene og gå ut etter hverandre i en lang rekke.

– Det er jo sånn man ser på film. Jeg tenkte at nå skulle vi piskes.

Pulsen til Thomas stiger, men det blir aldri noe pisking. De innsatte skal bare få frisk luft.

– Du kastes mellom ekstreme ytterpunkter; fra å tro at du skal tortureres, til bare å få litt frisk luft.

USIKKERHET: I fengselet kastes man mellom ekstreme ytterpunkter, forteller Thomas Kjems. Foto: WANA NEWS AGENCY

Usikkerheten er altoppslukende. Thomas får ingen informasjon. Hvor lenge skal han sitte der? Når slipper han fri? Blir han i det hele tatt fri en dag?

Thomas forteller at etter et par uker sier avhøreren at han vil få reise hjem uken etter.

– Hæ? Blir jeg fri neste uke?

Thomas våger ikke håpe, men klarer ikke å la være.

– Du blir kanskje sluppet fri neste uke, svarer avhøreren.

Dette skjedde igjen og igjen i sju måneder, forteller han.

Gisseldiplomati

– I etterkant har jeg jo skjønt at jeg ble brukt som en valuta som de bare ventet på utveksling, sier Thomas.

For i kulissene pågår det tøffe forhandlinger.

UTVEKSLING: Den danske utenriksministeren har jobbet tett med andre myndigheter for å få Thomas Kjems hjem. Foto: MONEY SHARMA

– Utenriksdepartementet har i tett samarbeid med andre myndigheter gjort en stor jobb for å få den danske statsborgeren utlevert og har gitt konsulær bistand gjennom hele prosessen, skriver den danske utenriksministeren Lars Løkke Rasmussen i et svar til Folketinget.

Han skriver videre at han har hatt flere samtaler med den iranske utenriksministeren, og har jobbet tett med både Belgia og Oman i utvekslingen.

Seniorforsker Selvik sier at Iran anholder utenlandske statsborgere for å bruke dem som et forhandlingskort eller pressmiddel.

Såkalt «gisseldiplomati».

– For de fleste land er dette en utenkelig fremgangsmåte, fordi man blir en internasjonal paria. Men når du er et land som Iran som allerede er så på kant med vestlige land og frosset ut, så har du ikke så mye å tape, forklarer Selvik og viser til flere eksempler.

Tidligere i år ble USA og Iran enige om en fangeutveksling, i tillegg til at Iran får tilgang på økonomiske midler på sikt, skriver The New York Times.

– Det virker som om Iran har sett på franske og amerikanske statsborgere som en del av sine forhandlingskort for å presse frem en ny atomavtale. Siden det ikke ble en ny avtale, har de blitt sittende i lang tid, bemerker Selvik.

Når det gjelder mindre land, som Danmark, tror han det heller handler om enkeltpersoner som Iran ønsker å få ut av fengsel fra utlandet.

Uforståelig frihet

«Thomas Kjems» ropes over høyttalerne i fengselet.

Hva skjer nå? Blir han overført til en annen avdeling? Skal han avhøres?

Han får tilbake egne klær, og føres ut i en bil. I skoene er det fortsatt sand fra den stranden han besøkte like før han ble pågrepet. Dansken forteller at det var som om livet hans hadde blitt satt på pause i sju måneder.

– Løslates jeg nå? stotrer Thomas på den farsien han har lært seg i fengselet.

Han får vite at de er på vei til flyplassen og at, ja, han skal løslates.

Sammen med to iran-østerrikere og en belgisk bistandsarbeider blir 28-åringen en del av en fangeutveksling. I bytte mot de fire, blir iranske Asadollah Assadi løslatt.

Assadi ble fengslet i Brussel i 2021 for et planlagt bombeangrep i Frankrike, og sonet en dom på 20 år, skriver Reuters.

FRIFOT: Den iranske diplomaten Assadi ble løslatt i fangeutvekslingen. Han sonet en dom på 20 år for et planlagt bombeangrep. Foto: WANA NEWS AGENCY

– Jeg følte meg helt malplassert. Hvorfor fikk akkurat jeg være med i denne utvekslingen?

Hjemsøkes av vonde minner

Når dansken nå er hjemme igjen, sier han at han kjenner på mange ulike former for skyldfølelse.

– Jeg har skyldfølelse overfor de som har sittet lenger enn meg, men ikke har kommet ut. Jeg har skyldfølelse for familien min, som jeg vet har blitt veldig påvirket av situasjonen. Og så har jeg selvfølgelig skyldfølelse for at jeg har blitt utvekslet med en terrorist, slik at han nå er på frifot.

SKYLDFØLELSE: Når Thomas nå er hjemme igjen, kjenner han på mange former for skyldfølelse. Foto: Martin Sylvest

Det har gått et par måneder siden Thomas satte føttene på dansk jord etter det ufrivillig lange oppholdet i Iran.

Selv ble han aldri torturert, men han visste at tortur forgikk andre steder i fengselet. Frykten slapp aldri.

På cellen i Teheran drømte han om å være fri hjemme i Danmark. Nå hjemsøkes han av drømmer om at han er tilbake i cellen, og må minne seg selv på at han er tilbake i Aalborg.

Fortsatt sitter Thomas med mange ubesvarte spørsmål fra månedene han tilbrakte i Iran. Hvorfor akkurat han ble arrestert, får han nok aldri vite.



28-åringen er likevel sikker på at han vil fortsette reisen.

– Jeg skal ikke tilbake til Iran når jeg nå vet hvordan systemet fungerer. Men jeg vil helt klart ut og reise igjen, og fortsette å fortelle historier.

Han tror neste stopp blir India.