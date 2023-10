The Beatles slipper «ny» låt

NY LÅT: I november slipper The Beatles en ny låt, 50 år etter at bandet offisielt ble oppløst. Foto: JIJI PRESS/NTB

Det er over 50 år siden The Beatles offisielt ble oppløst. Nå har bandet annonsert utgivelsen av sin «siste sang».

Låten heter «Now and Then» og er basert på en demoinnspilling fra 1970-tallet. De to gjenlevende medlemmene, Paul McCartney og Ringo Starr, skal ha ferdigstilt låten i fjor, skriver BBC News.

I et intervju med BBC i sommer fortalte McCartney at en siste Beatles-sang var på vei. I samme intervju sa han at de hadde brukt KI-teknologi for å friske opp John Lennons vokaler fra en gammel kassett.

Låten slippes 2. november i år.

Den vil også dukke opp på nyutgivelsene av albumene «Red» og «Blue», som kommer 10. november.

Surrealistisk opplevelse

I en pressemelding uttalte McCartney og Ringo at det hadde vært en surrealistisk opplevelse å fullføre låten.

– Der var den, Johns stemme, krystallklar. Det er ganske emosjonelt at vi alle er med på på låten. Det er en ekte Beatles-innspilling, sier McCartney om utgivelsen.

TO IGJEN: De to gjenlevende medlemmene, Paul McCartney og Ringo Starr har fullført The Beatles siste sang ved hjelp av KI-teknologi. Foto: Pa Photos/Yui Mok/NTB

Starr legger til at det er det nærmeste man noen gang kommer til å ha ham tilbake i rommet.

«Now and Then» ble skrevet av Lennon etter at bandet ble oppløst i 1970, og den har sirkulert på nettet som en bootleg-versjon i årevis.



Etter at Lennon ble skutt og drept utenfor hjemmet sitt i 1980, ble låten gitt til McCartney på en kassett hvor det sto «For Paul».

Bandet forsøkte da å spille inn låten, men gitarist George Harrison mente at kvaliteten var for dårlig på Lennons vokal.

Siden har McCartney ønsket å fullføre sangen, noe som endelig ble mulig grunnet fremskrittene innen lydteknologi.

Ny programvare

LÅTSKRIVER: «Now and Then» ble skrevet av Lennon etter at bandet ble oppløst i 1970. Etter hans død ble låten gikk til bandkollegaen Paul McCartney. Foto: AFP/NTB

I 2021 ble Beatles-dokumentaren «Get Back» utgitt, hvor regissør Peter Jackson og hans team utviklet en ny programvare som gjør det mulig å isolere instrumenter og vokal.

Denne prosessen har nå blitt brukt på den originale kassetten til «Now and Then». Det fjerner susende bånd og elektrisk strømstøy, samtidig som Lennons ytelse er bevart.

McCartney og Starr satte i gang med å fullføre sangen i fjor, og la til ny vokal, trommer, bass, gitar og piano; samt elektriske og akustiske gitardeler spilt inn av Harrison før hans død i 1995.