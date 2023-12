– Terrortrusselen er større enn på lenge

Risikoen for mulige terrorangrep mot jødiske og israelske individer og institusjoner har økt betydelig på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.

Det kommer frem i en fersk trusselanalyse fra den tyske etterretningstjenesten denne uken. Men det gjelder ikke bare Tyskland, hele Vesten er i fare, heter det i analysen.

– Risikoen er veldig reell, og større enn den har vært på lenge, sier en talsperson for Tysklands etterretningstjeneste til TV 2.

Ifølge etterretningstjenesten har også risikoen for angrep fra gjerningspersoner som opererer alene, eller i små grupper, økt.

Varsler angrep over hele Tyskland

Teorien ble styrket, etter at tysk politi de siste to ukene har arrestert tre tenåringer og unge voksne for planlegging av terrorangrep mot ulike julemarked i Tyskland.



JULEMARKED: Julemarkedene i Tyskland er populære blant lokale og turister. Foto: Fabrizio Bensch / Reuters

Onsdag denne uken ble en 15 år gammel tysk-afghansk gutt, og en 16 år gammel russer bosatt i Tyskland arrestert for planlegging av et terrorangrep mot et julemarked og en synagoge i Köln.

Det melder den tyske kringkasteren WDR.

De to tenåringene kom i kontakt med hverandre på den krypterte meldingstjenesten Telegram, hvor de raskt begynte å planlegge det tysk politi omtaler som et jihadistangrep.

Minst en av dem er konkret tiltalt for å ha planlagt et angrep med en brannbombe eller med en større bil.

I samme Telegram-gruppe som de unge guttene kommuniserte i, fant også etterretningstjenesten planer som vekker vonde minner.

– De oppfordret til «hellig krig», og en av tenåringene varslet angrep over hele landet den 1. desember, sier en talsperson for etterretningstjenesten til Tagesschau.

Den 19. desember i 2016 mistet tolv personer livet, da en semitrailer kjørte gjennom et julemarked i Berlin.



TERRORANGREP: Julemarkedet i Breitscheidplatz ble utsatt for et tragisk terrorangrep 19. desember 2016. Foto: Fabrizio Bensch

Forrige uke ble en også en 20 år gammel tysk-irakisk mann pågrepet, mistenkt for å ha planlagt et terrorangrep mot julemarkedet i Hannover.

– Tyskland er en fiende for terroristene

Etter terrorangrepet i Berlin i 2016, har Tyskland satt på plass ekstraordinære sikkerhetstiltak for å unngå at slike angrep mot julemarked skal skje igjen.

– Sikkerhetstiltakene er veldig høye nå, julemarkedet i 2016 ble holdt på en veldig stor gate i Tyskland. Etter den julen, også i år, har vi valgt å stenge av gaten helt.

TILTAK MOT TERROR: Etterretningstjenesten forsikrer at det er satt på plass ekstraordinære sikkerhetstiltak. Foto: Tysklands Etterretningstjeneste

Det sier talsperson for den tyske etterretningstjenesten, Angela Pley, til TV 2. Hun understreker også at det er massive sikkerhetstiltak over hele Tyskland, og ikke bare i Berlin.

Hun er likevel bekymret for de konsekvensene som direkte berører Tyskland på grunn av krigen i Midtøsten

– Tyskland har på grunn av historien holdt en meget konsekvent politisk posisjon til Israel, og derfor er Tyskland en større fiende for disse terroristene, enn for eksempel Norge, forklarer Pley.



ALDRI IGJEN: Tyskere med støtte til Israel i en demonstrasjon i Frankfurt 17. november. Foto: Max Schwarz / Reuters

Men det er ikke bare tyskerne som bør være ekstra årvåkne, påpeker hun:

– Situasjonen i Midtøsten får konsekvenser for alle europeiske land. Lettpåvirkelige pro-palestinere og unge mennesker kan via sosiale medier bli inspirert av bildene de ser til å utføre lignende handlinger.

Tyskland har ikke et system for å kategorisere terrortrusselnivået, men Pley forsikrer TV 2 om at den for tiden er svært høy.

– Men det er bare tilfeldig at tre personer nå er arrestert for terrorplanlegging, analysen av trusselbildet ble fastslått før det skjedde, avslutter hun.



Antisemittiske hendelser har økt drastisk

Den tyske etterretningstjenesten etterlyser nå økt fokus på antisemittiske hendelser i mediene.

Etter krigen mellom Hamas og Israel startet den 7. oktober, har en gruppe som sporer antisemittisme i Tyskland sett en drastisk økning av antisemittiske hendelser i løpet av den første måneden med krig.

– Vi registrerte 944 hendelser mellom 7. oktober og 9. november, som er et gjennomsnitt på 29 hendelser per dag, og en økning på 320 prosent sammenlignet med samme tidsperiode i fjor, sier etterretningstjenesten til nyhetsbyrået AP.

BESKYTTER: En tysk politimann holder vakt utenfor en synagoge i Frankfurt. Foto: Michael Probst / AP Photo

Blant de 994 antisemittiske hendelsene var det tre tilfeller av ekstrem vold, 29 angrep, målrettet skade på 72 eiendommer, 36 trusler, og 854 tilfeller av støtende oppførsel.

Samtidig har tilhengere av Hamas og Hizbollah knapt gjort seg hørt i Tyskland, bemerker etterretningstjenesten.

Dette sies å delvis skyldes statlige forbud mot begge grupper.

Forbundskriminalpolitiet antar foreløpig at det er mer enn 480 personer i Tyskland som er klassifisert som islamistiske trusler.

– Islamistiske terrororganisasjoner, men også islamistiske individuelle gjerningsmenn, er en betydelig fare som eksisterer til enhver tid, sier den føderale innenriksministeren, ifølge RBB24.

Trusselnivået uendret i Norge

Siden krigen mellom Hamas og Israel brøt ut har situasjonen rundt jøder og israelske mål verden rundt vært skjerpet – også i Norge.

Flere norske jøder er bekymret for det økende hatet mot dem.

Da TV 2 skulle lete etter jødiske gjester til et innslag om Krystallnatten på «God morgen Norge» tidligere i høst, var det ingen av de som ble kontaktet som turte eller ville komme.

Men til tross for bekymringene, er ikke den sikkerhetspolitiske situasjonen her i landet annerledes enn før krigen.

MØTEPLASS: Det Mosaiske Trossamfunns synagoge i Oslo. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Foreløpig er trusselnivået i Norge uendret, det ligger på et moderat nivå, sier seniorrådgiver i PST, Eirik Veum, til TV 2.

Trusselnivået ble i september nedjustert fra nivå fire av fem til nivå tre av fem, som betegnes som moderat. Det innebærer at PST vurderer det som mulig at ekstreme islamister eller høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.



Seniorrådgiveren understreker likevel at situasjonen raskt kan endre seg etter eventuelle hendelser i utlandet.

– Vi ser ingen vesentlige endringer i nivået nå, men det er en skjerpet situasjon rundt jøder og israelske mål også i Norge, forklarer han.

Det gjelder også amerikanske mål i Norge, fordi USA tidlig ytret støtte til Israel, ifølge Veum.