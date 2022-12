Terrororganisasjon mistenkt for å ha planlagt statskupp

I Tyskland er 25 personer pågrepet med tilknyttning til en terrororganisasjon. Gruppen skal ha planlagt et voldelig statskupp, ifølge riksadvokaten.

STATSKUPP: Over 3000 politibetjenter deltok i aksjonen onsdag morgen og har søkt i mer enn 130 hus og leiligheter i hele Tyskland. Foto: Christian Mang / Reuters / NTB

Artikkelen oppdateres!

Politiet har pågrepet 25 medlemmer og tilhengere av en terrororganisasjon i Tyskland, opplyser landets riksadvokat.

Ut i fra etterforskningen er det mistanke om konkrete forberedelser for å storme forbundsdagen med liten væpnet gruppe.

– Dagens aksjon er ikke bare rettet mot de pågrepne, men også mot ytterligere 27 personer.

Totalt 52 personer er mistenkt for å være medlemmer av eller støtte terrororganisasjonen, skriver riksadvokaten.

Blant de mistenkte er en tidligere politiker i Forbundsdagen, en adelsmann og en tidligere spesialsoldat.

Mistenkt: «Alt vil endre seg»

3000 politibetjenter har søkt på over 13 eiendommer i hele Tyskland. Arrestasjonene ble foretatt på forskjellige steder i landet, samt i Østerrike og Italia.

Etterforskningen videre vil blant annet se på eventuelle koblinger til Russland, skriver Zeit.de.

Tysklands justisminister, Marco Buschmann, har kommentert politiaksjonen på Twitter.

– Demokratiet er godt beskyttet. Fra i dag tidlig, har en stor anti-terroroperasjon funnet sted.

STATSKUPP: Minst 25 personer er pågrepet i en landsomfattende politiaksjon i Tyskland rettet mot et nettverk av høyreekstremister som skal ha planlagt et statskupp. Foto: John Macdougall / AFP / NTB

Zeit skriver at en av de mistenkte onsdag morgen la ut denne meldingen på Telegram:

«Alt vil endre seg: De tidligere statsadvokatene og dommerne, samt de ansvarlige lederne for helsemyndighetene og deres tilsyn vil snart befinne seg i Nürnberg 2.0».

Denne meldingen henviser antagelig til den såkalte Nürnbergprosessen, rettsakene mot de ledende nazistene etter andre verdenskrig.

Foto: Boris Roessler / dpa / AP / NTB

«Voldelig eliminering»

De mistenkte tilhører en terrororganisasjon stiftet senest innen utgangen av november 2021, skriver riksadvokaten.

Organisasjonen skal følge konspirasjoner fra «Reischbürger» og «QAnon»-ideologiene.

Arrestordren er i hovedsak basert på opprettelse av en terrororganisasjon med mål om å erstatte dagens styreform i Tyskland.

– De har satt seg som mål å overvinne den eksisterende statsordenen i Tyskland og erstatte den med en egen styreform, som allerede er utviklet i hovedtrekk.

Riksadvokaten beskriver et nettverk som ønsker en «voldelig eliminering av den demokratiske rettsstaten», også helt nede på kommunalt nivå.

Organisasjonen skal ha ønsket å danne en militær overgangsregjering etter å ha eliminert Tysklands demokratisk valgte ledelse.

– Ifølge foreningens medlemmer skal de forhandle om den nye statsordenen i Tyskland med de seirende allierte maktene fra andre verdenskrig, skriver riksadvokaten.

AKSJON: Det er 52 personer som er mistenkt for å være tilknyttet nettverket. Ifølge påtalemyndigheten er 22 tyske statsborgere pågrepet og mistenkt for å være medlemmer av terrororganisasjonen. Foto: Christian Mang / Reuters / NTB

Fra organisasjonens synspunkt er hovedkontakten for disse forhandlingene med Den russiske føderasjonen.

– Gruppen er klar over at det vil innebære dødsfall, men aksepterer dette som nødvendig, skriver den tyske riksadvokaten.

Noen av gruppemedlemmene skal ha vært i besittelse av våpen og målet var å «rydde vekk» den eksisterende regjeringen.

Det nye regjeringsapparatet skulle opprettes som et fyrstedømme etter monarkiske prinsipper og inndelt i ulike departementer, ifølge riksadvokaten.

Riksadvokat: Slik er gruppen delt inn Gruppen er delt inn i to fløyer: en politisk, og en militær. Den politiske fløyen har fått navnet «Rådet», og har blitt ledet av prinsen. Målet har vært å innsette Heinrich XIII Prinz Reuss som nytt statsoverhode. Militærfløyen har blitt ledet av en spesialsoldat som tidligere har ledet en spesialgruppe i det tyske forsvaret. Flere av medlemmene av denne har tidligere vært i det tyske forsvaret, skriver riksadvokaten. Den siste tiden har gruppen skaffet utstyr og gjennomført skytetrening. De har også utvidet rekrutteringen av nye medlemmer. Kilde: Tysklands riksadvokat

Spesialsoldat arrestert

Welt skriver at en prins fra et veletablert tysk aristokrati, et tidligere medlem av forbundsdagen og en tidligere spesialsoldat i Bundeswehr.

– Den siktede, Heinrich XII Prinz Reuss, har allerede kontaktet russiske representanter. I etterforskningen så langt er det ingenting som tyder på at noen av dem har reagert positivt på hans forespørsel.

58 år gamle Birgit Malsack-Winkemann er medlem av det høyrepopulistiske partiet Alternative für Deutchland (AfD).

Hun har jobbet som dommer i Berlin siden hun forlot Forbundsdagen i fjor, ifølge Tagesschau.

Malsack-Winkemann har ifølge Zeit Online i flere måneder, og skal av sine partifeller være ansett som en konspirasjonsteoretiker som til dels følger den mye omtalte QAnon-ideologien.

En russisk statsborger er pågrepet for å ha hjulpet Heinrich XIII Prinz Reuss med å kontakte representanter for Russland.