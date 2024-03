Terrorforsker: – Kan skape en copy cat-effekt

IS – eller Den islamske stat – har tatt på seg ansvaret for terrorangrepet mot en konserthall i Moskva. Gruppen har delt bilder og video som skal bevise det, og vestlige myndigheter har pekt på IS.

– Det er mye som tyder på at det var IS som sto bak, sa terrorforsker Magnus Ranstorp til TV 2 to dager etter angrepet.



Svensken regnes som en av Nordens fremste terroreksperter. Han sier at IS har et klart motiv for å angripe Moskva, men de kan også ramme andre land i Europa.

– IS har kapasitet til å utføre slike store angrep. De prøver. Vi har sett flere planer som er avslørt i Europa de siste årene, sier Ranstorp.

Sjefsforsker Petter Nesser ved Forsvarets forskningsinstitutt sier angrepet følger IS' handlingsmønster og at det ikke er overraskende at Russland angripes.

– Dette viser at IS fortsatt er en potent terrortrussel internasjonalt. IS er en trussel som aldri forsvant, men som endret karakter, sier Nesser til TV 2.

TATT: De fire første antatte gjerningspersonene som ble pågrepet var hardt skadd etter tortur under avhør da de møtte i retten. En av dem var bevisstløs. Til sammen er nå åtte personer varektsfengslet etter terrorangrepet, og enda flere er pågrepet. Foto: AFP / NTB

Advarer

Ranstorp advarer mot en smitteeffekt etter angrepet, som fikk stor oppmerksomhet verden rundt.

– Det kan skape en copy cat-effekt, at noen forsøker å etterligne dette. Problemet er at større arrangementer kan bli mål, som OL i Frankrike. Det er derfor naturlig at Frankrike hever trusselnivået, sier Ranstorp.



Dagen etter Moskva-terroren hevet Frankrike terrornivået til det høyeste nivået.



SPRES: Angrepet er blitt en propagandaseier for IS. Her viser et bilde fra et overvåkningskamera gjerningsmennene inne i konserthallen. Foto: Astra / AP / NTB

Nesser sier det er påvist at terrorangrep har en viss smitteeffekt, og at kvalitative data også underbygger at terrorgrupper og celler ser til hverandre, lærer og blir inspirert av andre angrep.

– Det er en smitte- og læringseffekt. Men når det gjelder dette angrepet, vil jeg si at angrepsmetoden og taktikken er etablert. Det er ikke noe grensesprengende nytt i angrepsmønsteret, sier han.

Forskningen viser at det kan bli en opphopning av visse typer angrep, noe som også tyder på en viss smitteeffekt.

Skjærtorsdag hevdet russiske myndigheter at de har beviser som peker i retning av at de antatte gjerningspersonene etter Moskva-terroren var forbundet med ukrainske nasjonalister. De hevder blant annet at angriperne hadde mottatt betydelige summer i kontanter og kryptovaluta fra Ukraina.



Ukraina har hele tiden nektet for å ha noe med angrepet å gjøre, og USA kaller påstandene fra Russland for vås, og mener det er åpenbart at IS er de eneste ansvarlige.

TERRORFORSKER: Petter Nesser fra Forsvarets forskningsinstitutt sier IS er trusselen som ikke forsvant, men som endret karakter. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Endrer ikke trusselnivået

Her hjemme har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke hevet trusselnivået etter Moskva-angrepet.

– Russland har en helt annen posisjon i fiendebildet til ekstreme islamister enn det Norge har. Derfor holder vi foreløpig trusselnivået uendret, sa seniorrådgiver Erik Veum i PST til Aftenposten tidligere i påsken.

Nesser påpeker at trusselen fra jihadister har vært høy i lang tid – og at europeiske sikkerhetstjenester allerede har sterkt fokus på det, og at de står styrket etter angrepsbølgen fra 2014 til 2017.

– Norge er et mål for al-Qaida og IS på lik linje med andre europeiske land, så risikoen er helt klart til stede for at også Norge kan rammes, sier han.

Pride-angrepet i 2022 står som det første gjennomførte jihadist-angrepet i Norge. Zaniar Matapour spilte ifølge tiltalen inn en troskapsed til IS før angrepet, som tok livet av to menn.

– Norge har absolutt en utfordring, men er i en helt annen situasjon enn et land som Frankrike, som har veldig store ekstreme miljøer å følge med på, sier Nesser.

Selv om trusselnivået er uendret, er det i påsken innført midlertidig bevæpning av politiet fordi en oppdatert trusselvurdering beskriver kirker og kristne forsamlingssteder framstår som aktualiserte terrormål i påsken.

I Oslo innebærer det at politiet vil ha både synlige og ikke synlige tiltak gjennom påskehelgen.

– Vi har iverksatt tiltak vi mener er nødvendig, sa Torgeir Lindstad, som er seksjonssjef for innsatsledelse og utrykningsenhet i Oslo politidistrikt, tidligere denne uken.

I en ugradert oppsummering av trusselvurderingen skriver PST at folkerike mål med få eller ingen sikringstiltak utgjør de mest utsatte terrormålene i Norge.

VÅPEN: Gjerningspersonene i Moskva var tilsynelatende godt utstyrt med våpen og ammunisjon. Her en Kalshnikov i et bilde fra russiske etterforskere. Foto: AP / NTB

Snakkis om Afghanistan

Ranstorp sier at selv om angriperne i Moskva tilsynelatende er tatt, er det lite trolig at de var hjernen bak angrepet.

Det er IS-avdelingen i Afghanistan – ISKP – som trekkes fram som ansvarlig.



– Det er den avdelingen det har vært mest bekymring for i vestlige sikkerhetstjenester og forskningsmiljøer. Det har vært en snakkis i ekspertmiljøene, sier Nesser.

Angrepet er den første store internasjonale aksjonen ISKP har klart å gjennomføre. Nesser sier det har vært minst fire avvergede angrepsplaner i Vest-Europa der ISKP var involvert siden 2020.

– Seier for IS

Han mener det viser at vestlige sikkerhetstjenester er blitt bedre på å avverge store angrep.

– Russland er i krig og prioriterer ressursene sine inn mot krigen og mot å kontrollere egen befolkning, og har kanskje brukt mindre på kontraterror. Det er en spekulasjon, men kan være en forklaring på at de lyktes med dette store angrepet, sier Nesser.

– Angrepet er helt klart en seier for IS. Spesielt propagandamessig. Det gjør at de fremstår som en sterk aktør igjen, og kan bidra til å skape økt rekruttering, sier Nesser.