Telenor-sjefen ber om Nato-hjelp mot trusler

NATO-SAMARBEID: Telenor-sjef Sigve Brekke ønsker samarbeid med Nato, for å demme opp for en strøm av trusler, både mot nett og mobil. Foto: Junge, Heiko/NTB

– Veldig ofte er det deg og meg som er sikkerhetsbruddet. Vi er det svakeste leddet, sier Brekke.

Han sier fremmede stater bruker enkeltpersoner, for å komme inn i noe som er større. Som arbeidsgiveren din.

Fiendtlige aktører ute etter å lamme et samfunn. Stoppe vann- og strømforsyning, nyhetssendinger eller transportsystemer.

Siden i fjor sommer har Nasjonal sikkerhetsmyndighet sett en seksdobling i antall angrep i cyberspace, sammenliknet med de tre siste årene samlet.

– Russiskspråklige hacktivister oppgir at motivasjonen for angrepene er Norges støtte til Ukraina, sier Sofie Nystrøm, direktør for NSM, i den digitale risikoanalysen for 2023.



Erfaringen er at angrepene er mer sofistikerte, vanskeligere å oppdage og beskytte seg mot, advarer Nystrøm.

– Vi ser nå hvordan dette eksploderer. Vi ser det på våre egne tall og tallene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Det betyr at vi må være våkne. Vi må samarbeide, for det er nesten ingen som er store nok til å håndtere dette på egen hånd, sier Telenor-sjefen til TV 2.



Vil samarbeide med Nato

STOLTENBERG-RÅDGIVER: Telenor-sjef Sigve Brekke diskuterer NATO-samarbeid med assisterende generalsekretær, David van Weel. Foto: Telenor

Sigve Brekke var nylig i Nato-hovedkvarteret i Brussel, for å diskutere samarbeid med assisterende generalsekretær, David van Weel. Nederlenderen er Jens Stoltenbergs hovedrådgiver for nye sikkerhetstrusler.



Brekkes hovedpoeng er at trusselsituasjonen krever et samarbeid på tvers av landegrensene.

– Vi har en unik mulighet når Sverige og Finland også blir medlem i Nato. Når vi begynner å snakke om forsvarssamarbeid i Norden, så må vi også samarbeide om cybersikkerhet. I dag er det vanntette skott mellom land, selv i Norden, sier Brekke.

Brekke var politisk rådgiver og statssekretær i Forsvarsdepartementet, i Gro Harlem Brundtlands regjering på 90-tallet.

Han deler truslene inn i tre nivåer:

Det første er svindlere.

– Bare de siste tre månedene har vi stoppet åtte millioner svindel- anrop til våre kunder.



Den neste er organiserte kriminelle, som er mye mer avanserte.

– De forsøker å komme inn og stjele ID-en din eller ta kontroll over telefonen din.



Den siste kategorien er statsaktører.

– Disse er ikke ute etter penger, men noe helt annet. To ganger har Stortingets epostsystem vært nede, en gang var det russere og en annen gang var det kinesere, sier Brekke.



Mer sårbare

Han peker på at vi blir mer og mer knyttet til internett. Bilen og dørhåndtaket på boligen din, kan i dag være koblet til nett og mobil.

– Vi kommer til å bli enda mer sårbare enn vi er i dag. Samfunnet blir mer og mer digitalisert. Jeg tror vi faktisk bare har sett begynnelsen på det.



Brekke vil samarbeide med andre NATO-land, blant annet om sikkerhetsklarering av personell. I dag tar det lang tid for å sikkerhetsklarere en svenske i Norge, bruker han som eksempel.

– Vi må kunne dele kompetanse og erfaringer om hva slags type angrep som vi ser, sånn at vi ikke sitter på hver vår lille tue.

Det tredje eksempelet han nevner er å dele infrastruktur, for eksempel back up-løsninger.

– Vi kan ikke ha alt av data og lagring på ett sted for eksempel. Hvis du skulle bli angrepet, så bør du ha backup løsninger.

Han viser til Ukraina, som før den russiske invasjonen, flyttet data og lagret dem utenfor landets grenser.

– Så da hele deres system gikk ned, så ble de faktisk noe mindre ramma enn det de ellers ville blitt.



NYE MEDLEMMER: Telenor-sjefen foreslår å starte et samarbeid med de to nyeste medlemmene av NATO. Finland som ble medlem tidligere i år, og Sverige som ventes å bli medlem i løpet av året. Foto: Olivier Matthys/AP/NTB

I møtet med Nato foreslo han å starte med et tettere samarbeid med de nye NATO-landene, Finland og etter hvert Sverige.

– Men dette er noe vi også snakker om på EU-nivå. Færre nasjonale reguleringer og mer regler på tvers av EU.

Telenor samarbeider allerede med Forsvaret, blant annet for å se på hvordan en del av det kommersielle 5G-nettet kan isoleres til militært bruk.