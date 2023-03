Telegram til TV 2: Norske myndigheter tar feil

FØLGER NSM: Justisminister Emilie Enger Mehl varslet tirsdag at alle ansatte i norske departementet vil få beskjed om å ikke bruke TikTok eller Telegram. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Justisdepartementet fraråder alle departementer å ha TikTok eller Telegram på tjenestetelefoner, etter råd fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

– For alle praktiske formål er dette et forbud mot å ha TikTok eller Telegram på sine tjenestetelefoner. Jeg legger til grunn at når Justisdepartementet ber alle departementene om å iverksette dette, så blir det overholdt, sa justisminister Emilie Enger Mehl til TV 2 tirsdag.

Som en konsekvens av NSMs vurdering, varslet torsdag aktører som Oslo og Bergen kommune, Stortinget og Norges Bank at de innfører forbud mot disse to appene på tjenesteenheter.

Forfulgt i Russland

– Det ser ut til at bekymringene til norske myndigheter bygger på en misforståelse om at Telegram er «en russisk app». Det er feil. Telegram har ingen ansatte, kontorer eller utstyr i Russland, sier talsperson Remi Vaughn hos Telegram til TV 2.

– Vi har kontaktet norske myndigheter for å fjerne denne misforståelsen, legger han til.

Vaughn poengterer at Telegram er basert i Dubai og aldri har vært utviklet av et russisk selskap.

Selskapets grunnlegger Pavel Durov har tvert imot flyktet fra Russland.

– Han ble truet med forfølgelse i Russland for å beskytte retten til frie ytringer og privatvern og ble tvunget i eksil, sier Vaughn.

– Ville vært forræderi

I en post på Telegram 7. mars i fjor, forteller Durov at han har ukrainsk familie på morssiden og mange slektninger i Ukraina. I posten skriver han også at mange har spurt ham om appen er mindre trygg for ukrainere fordi han selv bodde i Russland.

GRUNNLEGGER: Pavel Durov startet Telegram etter at han reiste fra Russland. Foto: Tatan Syuflana / AP / NTB

«For ni år siden var jeg sjef i VK, som var det største sosiale nettverket i Russland og Ukraina. I 2013 forlangte det russiske etterretningsbyrået FSB at jeg ga dem tilgang til private data fra ukrainske brukere av VK som demonstrerte mot en prorussisk president», forteller Durov.

Han skriver videre at han nektet å gå med på dette kravet.

«Det ville vært et forræderi mot våre ukrainske brukere. Men etter det ble jeg sparket fra selskapet jeg grunnla og tvunget til å forlate Russland. Jeg mistet mitt selskap og mitt hjem, men jeg ville gjort det igjen, uten å nøle».

Han postet et bilde av ordren fra FSB på sin VK-konto før han forlot landet.

Så startet han sammen med broren Nikolai opp Telegram, som har holdt til i Dubai siden 2017. Selskapet er også registrert i Dubai og på Jomfruøyene. Durov ble fransk statsborger i 2021 og har også statsborgerskap fra De forente arabiske emirater.

Brukes av ukrainere

Telegram er i dag kjent som den mest brukte informasjonskanalen for ukrainske ledere. Ukrainas president, Volodomyr Zelenskyj, har nesten én million følgere på Telegram. Han har lagt ut nærmere 30 poster der bare denne uka.

– Telegrams app har åpen kilde og kan verifiseres, noe som gjør at enhver utvikler kan analysere hvordan Telegram virker og uavhengig bevise at appene vi publiserer er bygd med den samme koden, sier Vaughn til TV 2.

Telegram er blitt kritisert for svak sikkerhet før.

– Det er en betydelig risiko for innsidetrusler eller hacking av Telegrams systemer, som kan eksponere alle samtalene for russiske myndigheter, sier Eva Galperin hos Electronic Frontier Foundation til NPR.org.

Denne uken har også Frankrikes nasjonalforsamling advart mot Telegram, sammen med TikTok, Instagram, Whatsapp, Snapchat og Signal, skriver Politico.

Ikke analysert av NSM

I brevet fra NSM til Justisdepartementet, skriver NSM at det etter deres vurdering medfører øy risiko dersom applikasjonene TikTok og Telegram installeres på tjenesteenheter som har tilgang til intern, digital infrastruktur eller tjenester, brukes til kommunikasjon unntatt offentlighet eller brukes til tale som er gradert «begrenset» i henhold til sikkerhetsloven.

«NSM vurderer at TikTok eller Telegram ikke bør installeres på tjenesteenheter», er konklusjonen.

Når det gjelder årsaken, viser NSM til Etterretningstjenestens siste trusselvurdering, som fremhever Russland og Kina som de fremste trusselaktørene mot norske sikkerhetsinteresser.

«Det tas forbehold om at Telegram ikke er analysert av NSM og vi har ingen solide kilder, analyser eller observasjoner som særskilt utpeker Telegram som meldingstjeneste i negativ retning ut ifra et teknisk perspektiv», skriver NSM videre.

«Likevel er det viktig å påpeke at applikasjonen ikke bruker ende-til-ende-kryptering som standard, og den bør dermed betraktes som en hvilken som helst meldingstjeneste. Brukere bes på generelt grunnlag om å utvise forsiktighet og tilbakeholdenhet rundt alle meldingstjenester og applikasjoner», står det avslutningsvis i vurderingen som NSM sendte til Justisdepartementet mandag.