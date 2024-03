Telefonen fra faren endret alt: – Det har vært et mareritt

Siden 2014 har Grace giftet seg, åpnet et advokatfirma og fått to barn. Men en del av henne er frosset i tid, i fornektelse.

For ti år siden, den 8. mars 2014, var malaysiske Grace Nathan jusstudent i Storbritannia og jobbet iherdig med siste innspurt til eksamen.



Plutselig fikk hun en telefon fra faren i Malaysia, som ba henne sette seg på neste fly hjem.

Noe hadde skjedd med flyet moren hennes var på.

Moren skulle reise fra Malaysia til Kina for å ta vare på Grace sin syke bestemor, men dit kom hun aldri.

KOM ALDRI FREM: Moren til Grace skulle til Kina. Dette bildet fra 8. mars for ti år siden, tatt på flyplassen i Beijing, viser at flyvningen fra Kuala Lumpur først var forsinket. Foto: Mark Ralston / AFP / NTB

Fredag er det ti år siden Malaysia Airlines sin MH370-flyvning forsvant. Siden det tok av fra flyplassen i Kuala Lumpur, har ingen sett verken flyet eller de 239 menneskene som var om bord.

– Lite visste jeg at jeg etter ti år fortsatt ville stille alle de samme spørsmålene, sier Grace til TV 2.

Men med hjelp fra Kongsberg Discovery kan kanskje spørsmålene bli besvart snarere enn man skulle tro.

– Det har vært et mareritt

Etter at den panikkslagne faren ringte henne, rasket 25 år gamle Grace med seg det viktigste og satte kursen mot Heathrow utenfor London.

Direkteturen fra den britiske hovedstaden til den malaysiske tok i overkant av 14 timer.

– Jeg hadde ikke internett i det hele tatt på flyturen, så det var definitivt de verste 14 timene i mitt liv, sier hun til TV 2.

MARERITT: Grace beskriver tiden i etterkant av forsvinningen som et mareritt. Foto: Arif Kartono / AFP / NTB

Hun visste ikke hva som foregikk 10.000 meter under henne, og heller ikke hva som hadde skjedd bare noen timer tidligere.

Det skulle imidlertid vise seg at heller ingen andre visste hva som hadde skjedd.

– Dagene og ukene som fulgte var et komplett sirkus og en følelsesmessig berg-og-dal-bane. Det var mye informasjon i starten, men den viste seg ofte å ikke stemme, forklarer hun, før hun legger til:

– Det har vært et mareritt siden da.

10 ÅR UTEN SVAR: Nå håper Grace at Malaysia vil åpne for nye søk, slik at man får svar. Foto: Arif Kartono / AFP / NTB

Boeing 777-maskinen fra Malaysia Airlines, med kallesignalet MH370, forsvant fra radaren over Det indiske hav den 8. mars 2014. Langs ruta fløy flyet over områdene rundt Penang i Malaysia, som var hjembyen til en av pilotene, Zaharie Ahmad Shah.

Tidligere har det vært meldt at Shah fløy en «selvmordsrute» i en flysimulator hjemme hos seg selv, én måned før forsvinningen.



Det har versert en rekke teorier om hva som kan ha skjedd med flyet, deriblant at piloten var på et selvmordstokt.

Forsvinningen førte til en gigantisk internasjonal leteaksjon, som ble avsluttet i 2018 uten klare svar.

– Hva skjedde? Hvorfor skjedde det? Vi har fortsatt ingen av svarene, og vi stiller fortsatt alle de samme spørsmålene som for ti år siden, sier Grace som mistet moren sin, oppgitt til TV 2.



SAVNER MAMMA: Grace (venstre) sammen med mamma Anne Daisy (midten), og søsteren (Azelia) da hun var yngre. Foto: Privat

Hun tror de aldri vil få et definitivt svar på hva som skjedde, med mindre man finner flyet.

Nå ser det ut til at en ny leteaksjon kan skje snart, og det med norsk hjelp.

Malaysia åpen for nye søk etter vraket

Det amerikanske selskapet Ocean Infinity ledet det forrige søket i 2018, den gang med hjelp fra det bergenske supplyskipet Seabed Constructor.

Skipet var utstyrt med seks avanserte Hugin-miniubåter utviklet av Kongsberg Discovery i Horten. Når Ocean Infinity nå har sendt en ny søknad til de malaysiske myndighetene om å utføre et søk, vil de trolig også denne gangen ha norsk teknologi med på jakten.

– Vi kan bekrefte at teknologi fra Kongsberg er blitt benyttet i arbeidet med å søke etter det savnede flyet.

Det sier kommunikasjonssjef i Kongsberg Discovery, Charlotte Gjone, til TV 2.

NORSK HJELP: Kongsberg Discovery, som hører til Kongsberg Gruppen, har levert havteknologi til tidligere søk. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Hun er imidlertid ikke kjent med om Hugin-fartøyene skal brukes i nye søk.

– Hvis det er tilfellet, så ønsker vi alle involverte parter lykke til i søket, legger hun til.

Hugin er et avansert autonomt undervannsfartøy, med teknologi som muliggjør datainnhenting på steder som tidligere var utilgjengelige områder på havbunnen.

Deriblant kan undervannsfartøyet gjennom sonar innhente data om havbunnen ned til 6000 meters dyp.

Gjone forklarer at det er stor etterspørsel etter produktene deres med teknologi slik som Hugin-fartøyet – både på forskningsfeltet, men også blant kommersielle aktører som Ocean Infinity, og ulike myndigheter.

– Vi er stolte leverandører av verdensledende teknologi, og om vårt utstyr kan bidra til å finne det savnede flyet så er det viktig og bra for alle etterlatte og pårørende.

Utstyr fra Kongsberg Discovery har blitt benyttet til å finne mange andre savnede fly og andre farkoster gjennom årene, men Gjone kan ikke si med sikkerhet at Hugin vil finne flyet.

– Havbunnen dekker omkring 361 millioner kvadratkilometer, og til nå er cirka 25 prosent av havbunnen globalt kartlagt. I tillegg er mer enn halvparten av havbunnen nede på en dybde på mer enn 3500 mer under havoverflaten. Med andre ord er det meste ukjent, og det å finne et objekt er en stor utfordring om du ikke vet i hvilket område du skal lete.



Malaysias statsminister sa tidligere denne uken at landet er klar for å gjenåpne etterforskningen, og åpne for nye søk etter flyet – men kun dersom det kommer nye og sterke beviser.



ÅPEN: Malaysias statsminister sa på et møte ved et australsk universitet torsdag at han er åpen for å gjenåpne etterforskningen, og for nye søk. Foto: Jamie Kidston / The Australian National University via AP / NTB

– Når det gjelder hendelsen som involverer MH370, har vi bestemt at hvis det er sterke bevis som krever at saken gjenåpnes, vil vi definitivt gjøre det, sa han ifølge avisa Astro Awani.



Det gjenstår dermed å se om Ocean Infinity har sterke nok beviser for hvor flyvraket befinner seg, før det iverksettes et nytt søk.

– Vet at jeg aldri vil se henne igjen

Malaysiske Grace Nathan tok raskt på seg ansvaret for å være talsperson for de etterlatte etter forsvinningen, og står nå i front av organisasjonen «Voices370».

– Grunnen til det, og at jeg gjør intervjuer, er for å legge press på at et nytt søk etter flyet må begynne så fort som mulig, forklarer hun.

Siden den skjebnesvangre dagen i 2014 har Grace reist til både Australia, Madagaskar og Mauritius i håp om å finne vrakrester fra flyet.

Det gjorde utslag.

VRAKDELER: Grace viser frem en vrakdel som ble skylt i land på Madagaskar. Hun peker på et serienummer som viser at det tilhører MH370-flyet. Foto: Mohd Rasfan / AFP / NTB

I flere afrikanske land har man funnet en rekke vrakdeler siden forsvinningen, men bare et fåtall av dem er bekreftet å tilhøre Boeing 777-flyet.

Men en liten bit av skroget demper ikke sorgen og savnet.

– Jeg sluttet aldri å savne moren min, jeg tror aldri noen slutter å savne noen hvis de plutselig mister dem, sier hun.



Ti år senere har den nå 35 år gamle Grace åpnet et advokatfirma, giftet seg, og blitt mamma til to gutter. Når folk spør henne om hun har gått videre i livet, svarer hun alltid at hun har klart å fortsette å leve et vanlig liv.

– Men jeg har ikke gått videre, det er vanskelig. Jeg vet logisk sett at jeg nok aldri vil se mamma igjen, men jeg tror det er en følelsesmessig glipp som ikke lar meg innse det, siden hun aldri ble funnet, sier hun berørt til TV 2.

FAMILIELIV: Grace sammen med ektemannen og de to sønnene deres, like før 10-årsdagen for forsvinningen. Foto: Arif Kartono / AFP / NTB

Etter at hun selv har blitt mor, føler hun på en ny kjærlighet over sin egen, savnede mor – Anne Daisy.

– Nå som jeg er mor selv setter jeg pris på, savner og elsker henne på så mange flere og dypere måter enn jeg gjorde før.

Når Ocean Infinity – muligens med norsk hjelp – blåser liv i håpet om et nytt søk etter flyet, er Grace imidlertid optimistisk.

– Jeg håper dette søket blir det siste, og at de finner flyet. Da kan vi komme nærmere svarene som vi alle så desperat leter etter, og komme oss videre på ordentlig, avslutter hun.