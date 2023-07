«Teflon-Mark» mislyktes – regjering må gå av

– I kveld har vi dessverre kommet til den konklusjon at motsetningene er uoverstigelige. Derfor vil jeg om kort tid be kongen om avskjed i hele regjeringens navn, sa Rutte på en pressekonferanse sent fredag.

Senere bekreftet regjeringen at Rutte har lagt fram sin avskjedssøknad og skal besøke kong Willem-Alexander lørdag.

Rutte kalles ofte «Teflon-Mark» og er den lengstsittende statsministeren i nederlandsk historie, mye på grunn av sine evner til å tilpasse seg og forhandle fram kompromisser. Han har i flere dager sittet i intense forhandlinger med de tre andre partiene i koalisjonen, men de kom ikke til enighet og måtte innse at regjeringen kollapser.

Dermed går det mot nyvalg, sannsynligvis i november, etter kollapsen til regjeringen som er Ruttes fjerde siden 2010. Den ble innsatt i 2022 etter lange forhandlinger.

Regjeringen blir sittende fram til valget som et forretningsministerium uten myndighet til å innføre ny politikk.

Uenige om familiegjenforening

Det er uenighet om familiegjenforening for asylsøkere som de fire partiene i koalisjonen ikke greide å bli enige om.

Lokale medier sier at Rutte inntok en kompromissløs holdning i et forsøk på å komme høyrefløyen i sitt eget parti i møte. Han forlangte at antall slektninger av asylsøkere som slipper inn i landet, begrenses til 200 i måneden og truet med å velte regjeringen om han ikke fikk viljen sin.

Ruttes parti VVD fikk delvis støtte fra det ene kristendemokratiske partiet i koalisjonen, men det andre, CU, og sosialliberale D66 kunne ikke leve med en slik begrensning.

Et kompromissforslag som ble fremmet etter tre dagers tautrekking fredag, og som åpnet for å begrense familiegjenforeninger når det var mange asylsøkere samtidig, fikk ikke gjennomslag.

Han forsøker å trekke asylpolitikken til høyre, ikke bare for å tekkes høyrefløyen i eget parti, men også for å begrense innflytelsen til Nederlands mer ytterliggående høyrefløy, blant andre antiislamske Geert Wilders.

Bondeopprør mot klimatiltak

Samtidig som asylpolitikken er en verkebyll i nederlandsk politikk, står det også et bittert slag om klimapolitikken. Nederland er en av verdens største mateksportører, men landbruket slipper også ut langt mer nitrogen enn Nederland har lov til etter EU-lovverket.

Det har regjeringen forsøkt å bøte på ved å begrense antall husdyr, men det har ført til opprør på landsbygda. Begge sakene ventes å bli dominerende i valgkampen foran nyvalget.

Tidligere i år ble bondeprotestpartiet BBB størst i valget til landets provinsforsamlinger, og dermed er de også størst i det nederlandske overhuset.