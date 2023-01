Teddy ble Mensa-medlem som 3-åring

SMART: Teddy Hobbs med beviset på at han er blant befolkningens to prosent smarteste. Resultatet var faktisk blant de 0,5 prosent smarteste. Foto: Beth Hobbs / SWNS / NTB

Foreldre har gjerne en tendens til å tro at akkurat deres barn er litt smartere enn andres barn. Beth Hobbs (31) og ektemannen Will (41) trenger ikke å tro.

Som toåring lærte Teddy å lese, av seg selv, gjennom å se på barne-tv.

– Han gjorde det ved å følge bokstavene på skjermen. Da vi sendte ham tilbake til barnehagen etter pandemien, sa vi til dem at vi trodde at han hadde lært seg å lese. Litt senere ringte barnehagen tilbake og sa at de hadde fått en førskolelærer til å sjekke. Det var riktig, han kunne lese, forteller Beth Hobbs til BBC.

Lagde «rare lyder»

Litt senere stusset hun over noen rare lyder han lagde foran en skjerm. Foreldrene hadde satt på «Thomas-toget», men Teddy drev på med noe helt annet.

– Jeg kjente ikke igjen lydene, så jeg spurte ham hva han drev med og han svarte «Mamma, jeg teller på mandarin».

BBC, The Guardian og The Independent er blant de britiske mediene som omtaler den lille gutten fra Portishead i Somerset.

The Independent skriver at han allerede har lært seg å telle til hundre på sju språk, inkludert blant annet mandarin, walisisk og fransk.

– Annenhver måned eller noe sånt finner han et nytt tema å interessere seg for. Av og til er det tall. Det var gangetabellen en stund – det var intenst – og så var det land og kart og å lære å telle på forskjellige språk.

Mensa-medlem

Lille Teddy fikk prøve seg på en IQ-test også. Da var han tre år og sju måneder gammel.

– Vi sa til ham at han bare skulle sitte og gjøre pusleoppgaver sammen med en dame i en times tid, og han syntes det var helt herlig, forteller Beth.

Resultatet var godt nok til å bli Mensa-medlem. Han fikk 139 av 160 poeng på Stanford Binet-testen, skriver The Independent.

Da de ble spurt om de ville melde ham inn, tenkte de «hvorfor ikke?».

Beth forteller at hun og ektemannen likevel er mest opptatt av å oppdra ham som et vanlig barn, bortsett fra at han trenger litt mer avanserte utfordringer for å bli mentalt stimulert.

– Han har begynt å skjønne at vennene hans ikke klarer å lese og han lurer litt på hvorfor. Men det er viktig for oss å holde beina hans på bakken. Det er fint at han kan dette, men han ser det bare som «Ok, jeg kan lese, men vennen min kan løpe fortere enn meg. Vi har forskjellige ferdigheter», mener Beth.