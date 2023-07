Taylor Swift skapte seismisk aktivitet

Superstjernen spilte for totalt 144.000 fans over to kvelder i Seattle. Konsertene slo ut på Richters skala.

The Eras Tour:

Taylor Swifts konserter i den amerikanske byen Seattle genererte seismisk aktivitet tilsvarende et jordskjelv med en styrke på 2,3.

Dataene ble registrert på Swifts utsolgte Eras-turneforestillinger på Lumen Field 22. og 23. juli.

Sangene «Shake It Off» og «Blank Space» ga de største utslagene, ifølge Seattle Times.



ÅPNING: Taylor Swift opptrer under åpningen av hennes Eras-turné i Glendale, Arizona. Foto: Ashley Landis/AP

Slo touchdown rekord

Seismolog, Jackie Caplan-Auerbach, sa at aktiviteten var forårsaket av Swifts fans eller lydsystemet.

Showene til den kvinnlige artisten slo den forrige rekorden i Seattle, kjent som byens «Beast Quake» i 2011.

Rekorden fra 2011 ble generert av amerikanske fotballfans som feiret Marshawn Lynchs touchdown for Seattle Seahawks under en kamp mot New Orleans Saints.

TOUCHDOWN: Skapte mer lyd og bråk enn en touchdown. Foto: George Walker IV/AP

Caplan-Auerbach, en geologiprofessor ved Western Washington University, fortalte CNN at forskjellen mellom NFL-spillet og Swifts nylige konserter var bare 0,3, men at «ristingen var dobbelt så sterk».

– Jeg så på dataene fra begge kveldene og la raskt merke til at de tydeligvis var det samme mønsteret av signaler, sa hun.

Hennes favoritthelg

Imidlertid er det mulig at konserter generelt er seismisk høyere, ifølge Caplan-Auerbach.



The Weeknds konsert i fjor var også litt høyere enn Best Quake, men ikke så høy som Swift.

Swift la ut et innlegg på Instagram etter konsertene i Seattle hvor hun hun mente at dette var en av hennes favoritthelger.

– Seattle som virkelig var en av favoritthelgene mine noensinne. Takk for alt. All jubelen, skrikingen, hopping, dansen, sang for fullt.

Swifts Seattle-konserter kom mot slutten av den amerikanske delen av Eras-turneen som er hennes første turné på fem år.