Taust fra Russlands forsvarsminister

Wagner-sjefens gamle venn Lukasjenko kastet seg på et fly for å mekle mellom Kreml og Prigozjin like etter at Prigozjin la ut meldingene som rystet Russland, og fulgte opp med å sette kursen mot Moskva.

Lørdag kveld opplyste Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov at en avtale var inngått etter mekling fra Belarus president. Like etter kom bildene av Wagner-sjefen som forlater Rostov, en millionby sørvest i Russland der de våknet til Wagner-styrker i gatene lørdag.

Men hva med kravene til Prigozjin?

Dette vet vi om avtalen

Prigozjin var helt klar på at han skulle avsette forsvarsminister Sergej Sjojgu, og at det var målet med marsjen mot Moskva. I avtalen, som er meklet fram ved hjelp av den belarusiske presidenten Aleksandr Lukasjenko, har vi fått vite at vilkårene er som følger:

Wagner-soldatene som deltok i marsjen skal ikke straffes.

Wagner-soldater som ikke deltok i marsjen skal skrive under på de omstridte kontraktene med den russiske hæren.

Soldatene forlater Rostov-na-Donu og vender tilbake til basene sine.

Prigozjin reiser til Belarus, og straffesaken mot ham henlegges.

– Unngikk borgerkrig

En kommentator i det russiske statsmediet RIA gjengir hendelsene slik:

«Vi unngikk borgerkrig. Landet har lært av den blodige fortiden. Aldri før har Russland blitt knust av en ytre fiende, problemene har alltid kommet innenfra. I dag viste Russland at vi har lært av den blodige fortiden, og løste saken ved forhandlingsbordet.»

Det som ikke kommer frem i saken, er hva Prigozjin fikk ved forhandlingsbordet. Kravet var at militærtopper skulle gå av, blant annet forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Peskov, som gikk ut med avtalen lørdag, sa at det ikke var en del av avtalen et de skulle erstatte forsvarsminister Sergei Sjojgu, og at så vidt han vet har ikke Putins holdning endret seg. Men ekspertene venter fortsatt på at de skal gi lyd fra seg.

Fraværende forsvarstopper

Putins kokk er etter hvert blitt en svært beryktet mann. Og han er ikke kjent for å være ettergivende. I avtalen har det så langt ikke fremgått om han fikk innfridd noen krav, men vi vet hva han krevde:



Den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu må avsettes og både Sjojgu og forsvarssjef Valerij Gerasimov måtte møte Prigozjin i Rostov.

Det har vært taust fra de to forsvarstoppene etter at Wagner-styrkene rykket inn, og tausheten begynner å bli påtrengende.

– Sjojgu og Gerasimov har ikke vært å se. Det må komme en forklaring på deres offentlige fravær, sier Russlandsekspert Samuel Bennett ved til The Guardian sent lørdag.

Han tror også at det kom som et sjokk på forsvarsledelsen og sikkerhetstjenesten at Wagner og Prigozjin kom fra hendelsen uten synlige represalier.

Putin har foreløpig ikke gått ut med noen offentlig kommentar til Lukasjenkos avtale med Prigjozjin. Men flere eksperter venter nå på hva han kommer til å si om forsvarstoppene.

– Før vi vet mer om hvordan det går med generalene Sjojgu og Gerasimov er det vanskelig å analysere, skriver Inga Näslund ved Olof Palmes Internationella Center i en kommentar.

– Putin tilgir aldri dette



Til og med den russiske, statsvennlige kommentatoren i russiske RIA er klar på at vi enda ikke har fått vite alt.

Men i løpet av hendelsen mistet Russland flere fly og helikoptre. Det er ikke meldt om hvor mange som døde i trefningene.

Russlandsekspert Bendett har vanskelig for å se for seg at det ikke vil komme noen form for represalier.

– Hvis ikke er beskjeden at den militære styrken åpent kan utfordre staten, skriver han.

Heller ikke CNNs tidligere Moskvakorrespondent Jill Dougherty tror Prigozjin slipper unna.

– Jeg tror Putin aldri kommer til å tilgi dette. Jeg tror det er et dilemma for ham, for så lenge Prigozjin oppfører seg som han gjør og har den typen støtte, er han en trussel uansett hvor han er, sier hun til CNN.



Det hvite hus og Ukrainas allierte har gjennom dagen uttalt seg nærmest samstemt: De følger med i situasjonen. Det gjør også Russlands allierte, og ikke minst det russiske militæret.