Tausheten fra Bolsonaro får frykten til å stige

Valget er over, men om overføringen av makten fra Jair Bolsonaro og Lula da Silva blir smertefi, er fremdeles usikkert.

Tausheten fra Bolsonaro etter nederlaget øker frykten for at den avtroppende presidenten ikke vil erkjenne nederlaget, skriver Reuters.

– I et hvert annet land ville presidenten som har tapt valget, ringt og erkjent det. Men han har ikke ringt ennå, og jeg vet ikke om han faktisk vil erkjenne sitt nederlag, sier den seirende Lula da Siva.

GLAD: En tilhenger av Lula da Silva gråter av glede under søndagens valg. TRIST: En tilhenger av Jair Bolsonaro gråter mens hun ser valgresultatet etter søndagens valg.

Bolsonaro har i årevis angrepet Brasils demokratiske institusjoner, og rakket ned på valgsystemet. Dette har ført til at millioner av brasilianere har mistet troen på landets demokratiske fundament.

Mandag kommer også meldinger om lastebilsjåfører som blokkerer veier i 12 brasilianske delstater i protest mot valgresultatet.

Vant knapt

Lula vant med nærmere 51 prosent av stemmene mot 49 prosent til Bolsonaro. Lula står foran enorme oppgaver, der å samle det polariserte landet, kan bli det mest utfordrende.

– Han må i gang med en slags sosial helingsprosess. Han har også lovet et kraftig løft til landets fattigste, og han har lovet å sørge for null avskoging i Amazonas, sier seniorforsker Einar Brrathen ved Oslo Met til TV 2.

Det knytter seg stor spenning til om Bolsonaro vil godta valgnederlaget. Det er forventet en uttalelse mandag, men foreløpig vet ingen når, eller om den kommer.

SPERRER VEIER: Bolsonaro-tilhengere sperrer veier i flere brasilianske delstater. Her i Planaltina. Veien mellom Rio de Janeiro og Sao Paulo er også sperret av Bolsonaro-tilhengere.

– En dårlig taper

– Bolsonaro er en dårlig taper, og han er ikke en demokrat, så det sitter nok langt inne å anerkjenne valget, men det er vanskelig for Bolsonaro å gjøre noen sprell, sier Braathen.

Han peker på at USAs president Joe Biden var raskt ute med å gratulere Lula med seieren, og det gjør det vanskelig for Bolsonaro å gå mot dette.

– Men han vil nok ikke gå ut og anerkjenne Lula som landets nye legitime president, sier Braathen.

Lula sikret seg 59 millioner stemmer, to millioner flere enn Bolsonaro.

– Det er det største antallet stemmer noen president i Brasil har blitt valgt med, sier Einar Braathen, seniorforsker ved Oslo Met.

Han legger til at Bolsonaros parti har flertallet i landets nasjonalforsamling, og at det er relativt lett for et flertall å reise riksrettssak mot den til enhver tid sittende presidenten.

– Brasil vil derfor fortsette å være preget av politisk uro og skarpe konflikter i all overskuelig framtid, sier Braathen.

NEDERLAG: En Bosonaro-supporter gråter etter valgnederlaget søndag.

Sist Lula var president, avsluttet han sine to perioder i 2010 som den mest populære presidenten i Brasils historie. Nå har han en enorm oppgave foran seg i å samle 215 millioner brasilianere.

– Vi går mot nye tider med fred, kjærlighet og håp. Det er ikke to Brasil. Vi er ett land, ett folk, en stor nasjon, sa Lula i sin første tale etter valgseieren.

77-åringen lovet blant annet at landet skal ta tilbake sin plass i kampen mot klimakrisen, spesielt når det gjelder Amazonas-regnskogen.

Bolsonaro har i sin tid som president avvist klimakrisen, kuttet i miljøtiltak og gjort det klart at han ønsker landbruk og annen næringsvirksomhet i områder der det i dag er regnskog.

KONTROVERSIELL: Jair Bolsonaro gjør seierstegnet i et valglokale søndag.

Korrupsjonsskandale og fengsel

Lula ble populær gjennom sitt velferdsprogram og gode tider for råvareeksport løftet 30 millioner brasilianere ut av fattigdom, samtidig som han opprettholdt en sunn markedsøkonomi.

Men noen år senere ble han viklet inn i en korrupsjonsskandale med en luksusleilighet i Rio de Janeiro og ble dømt til fengsel.

Det torpederte valgkampen hans i 2018 og banet veien for høyrepopulisten Jair Bolsonaro, som ble valgt til president.

Dommen ble opphevet, og han var fri til å stille til valg igjen i år. Men han er ikke frikjent, og ryktet henger ved ham.

Det har Bolsonaro utnyttet til fulle, selv om hans egen familie og medarbeidere har vært gjenstand for flere korrupsjonsanklager.

Lula- supportere strømmer ut i gaten etter valgresultatet er klart søndag

Vokst opp i fattigdom

Lulas vei til maktens øverste sfærer i verdens fjerde største land har vært bratt og bemerkelsesverdig. Han vokste opp i det fattige nordligste nord i Brasil, som yngstemann i en ungeflokk på åtte. Han fikk lite skolegang og arbeidet blant annet som skopusser.

Faren reiste til São Paulo for å finne arbeid, men da moren og ungene reiste etter noen år senere, hadde faren fått seg ny samboer, og Lulas mor måtte oppdra ungeflokken alene.

Som 14-åring fant Lula seg arbeid i metallindustrien. Det var hardt arbeid, og en ulykke kostet ham den ene lillefingeren. Han ble etter hvert fagforeningsaktivist og var med på å arrangere store streiker mens Brasil fortsatt var et militærdiktatur.

God økonomi

Han gikk så inn i politikken med sitt eget parti, Partido dos Trabalhadores (PT, Arbeiderpartiet), ble valgt inn i kongressen i 1986 og stilte for første gang i presidentvalget i 1989. Det endte med tap, men han stilte igjen flere ganger før han ble valgt i 2002.

Lula var heldig med å ha blitt president midt i en periode med stor råvareeksport i Latin-Amerika, ikke minst til et råvaresultent Kina, og store eksportinntekter.

FEIRING: Lula da Silva-tilhengere feirer i Sao Paulo.

Det bidro til å gi ham penger til å innlede en kamp mot sult og underernæring og starte boligprogrammer og programmer for rent vann i slumområder.

Bolsa Familia

Men den viktigste velferdsordningen var Bolsa Familia, som innebar økonomisk støtte til fattige familier på betingelse av at de sendte barna på skole og fikk dem vaksinert. Det løftet millioner av brasilianere ut av fattigdom og sikret ham mange lojale tilhengere.

Samtidig kunne han opprettholde en sunn markedsøkonomi, i strid med frykten mange følte for at han skulle følge i sporene til Hugo Chávez i Venezuela. Med sterk vekst år etter år ble Brasil verdens åttende største økonomi og gikk fra svært gjeldstynget til å bli en kreditornasjon.

I hans periode ble kampen for bevaring av regnskogen i Amazonas trappet opp, blant annet med betydelig pengestøtte fra Norge og andre land.

Da hans to perioder var over 1. januar 2011, hadde han en oppslutning på 80 prosent, og USAs daværende president Barack Obama kalte ham verdens mest populære politiker.

Lykken snudde

Men så snudde lykken for ham. Partiet hans ble viklet inn i den store korrupsjonsetterforskningen Lava Jato, og hans håndplukkede etterfølger Dilma Rousseff ble avsatt i en tvilsom riksrettssak.

Så ble han selv dømt til fengsel for korrupsjon og pengevasking og ble sittende innesperret på en politistasjon i Curitiba, og med valget av den høyreradikale Bolsonaro som president, lå hans politiske arv i ruiner.

Samtidig raknet også privatlivet da hans kone døde, etter Lulas mening delvis på grunn av stresset som korrupsjonsanklagene og granskingen førte til.

Ny kjæreste

Men sakte lysnet det. Han fikk seg ny kjæreste – Rosângela da Silva, med kjælenavnet Janja, som han korresponderte med ved hjelp av advokaten som smuglet brevene ut og inn av fengselet.

Så ble han løslatt etter 580 dager buret inne, og i midt i valgkampen i år giftet han seg med Janja.

Lula da Silva kysser kona på hodet.

– En dag, om Gud vil, kan vi kanskje offentliggjøre kjærlighetsbrevene. Men bare for dem over 18 år, sa han på et valgmøte i september.

Søndag ble han valgt til sin tredje periode som president, med knappest mulig margin. Denne gangen er han ikke så heldig at han har en god økonomi i landet å bygge på, og dessuten har han halve befolkningen i et sterkt polarisert land mot seg.