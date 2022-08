Tates «siste tale»: – Kunne kjempet for kvinners rettigheter

I en over en time lang video holder Andrew Tate en «siste tale» etter å ha blitt kastet ut fra en rekke sosiale medier.

SISTE TALE: Andrew Tate har lagt opp en over én time lang tale på Vimeo. Foto: Skjermdump fra Vimo

Den kontroversielle influenseren og tidligere kickbokseren ble utestengt fra blant annet Facebook, Instagram, Tiktok og Youtube etter å ha brutt med flere av tjenestenes regelverk for hatefulle ytringer.

Blant annet har Tate, som i 2016 deltok i den amerikanske versjonen av realityprogrammet «Big Brother», uttalt at kvinner selv delvis har skyld dersom de blir utsatt for overgrep.

Uttalelsen førte til at han ble utestengt fra Twitter allerede i 2017.

KASTET UT: Den omstridte realitydeltakeren og tidligere kickbokseren har blitt kastet ut av en rekke sosiale medier etter å ha delt kontroversielle meninger, blant annet om kvinner. Foto: Skremdump fra Tiktok

– Ikke kontroversielle

Onsdag delte Tate en én time og 13 minutter lang video på Vimeo, med det han omtalte som en siste tale.

Tate sier han har forståelse for at Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram, har utestengt ham. Han mener imidlertid han burde fått en advarsel.

– Jeg syns det hadde vært bedre om de sa «Andrew, noen ting har blitt tatt ut av kontekst. Du må være forsiktig så det ikke skjer. Mange mennesker lytter til deg», og jeg kunne blitt en forkjemper for kvinners rettigheter, sier influenseren.

Han la til at han tror på å beskytte kvinner og at kvinner og menn har ulike roller i samfunnet.

– Jeg syns ikke disse synspunktene er særlig kontroversielle i det hele tatt. Jeg mener de var vanlige for bare noen få år siden, fortsatte han.

FORSVARER SEG: Den tidligere kickbokseren sier meningene hans var vanlige for få år siden. Foto: Skjermdump fra Vimeo

– Etterlater et sort hull

Den tidligere kickbokseren mener kommentarene hans har blitt tatt ut av kontekst for å få ham til å se dårlig ut. I talen sier Tate også at hans tilstedeværelse på internett kan være bra for mange menn.

– At jeg lever på internett gjør at jeg kan lede menn i en veldig positiv retning. Å utestenge meg og slette meg etterlater seg et sort hull. Det er meg eller ingen.

Ifølge Tate vil han gjerne få komme tilbake på sosiale medier, men sier avslutningsvis at det er opp til høyere makter å avgjøre:

– Jeg vil gjøre slik Gud mener er rett. Hvis Gud ikke mener jeg trenger en Instagram-konto, så vil jeg ikke ha en.