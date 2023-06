Tårevåt gjenforening med broren

GJENFORENT: Det var gledelig stemning i havnen i Kalamata for de to brødrene. Foto: Stelios Misinas / Reuters

Etter at en båt fylt til randen med migranter forliste i Middelhavet denne uken, står flere familier igjen i uvisshet om deres nærmeste er i live.

Dramatiske scener i havnen og på sykehuset i Kalamata, hvor slektninger til migranter har flokket til for å lete etter sine egne.

Det tragiske båtforliset denne uken, der minst 78 migranter mistet livet, og 104 ble reddet, gjør at mange migranter i Europa må stille seg spørsmålet: Har noen i familien min overlevd?

For mange, til og med kanskje de fleste, vil svaret dessverre være nei.

Man frykter at så mange som 750 migranter kan ha vært om bord i båten, den fatale natten. Håpet om å finne flere overlevende svinner hen for hvert minutt som går.

Men for noen ble det et gledelig gjensyn med en de er glade i.

– Takk gud for at du er trygg

I havnebyen Kalamata, omtrent ti mil fra der båten kantret, har overlevende blitt fraktet til trygghet.

Blant brygger, blitser, og båthaller, står flere håpefulle og venter utenfor gjerdene, med et ønske om å få et glimt av sine nærmeste.

VENTER: Mange pårørende har dratt til Kalamata i Hellas, i håp om at deres nærmeste er blant de overlevende. Foto: Thanassis Stavrakis / AP Photo

Den syriske mannen Fadi, som for øyeblikket bor i Nederland, er en av dem, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Broren hans har de siste tre årene bodd i Libya, ett steg på veien mot det trygge Europa.

For noen dager siden satte Mohammad kurs mot Hellas, før ferden bar videre mot Italia. Han skulle til slutt flytte til Fadi i Nederland.

SKULLE TIL NEDERLAND: Broren til Fadi skulle til ham i Nederland, og var om bord båten den fatale natten. Foto: Hellenic Coast Guard via Reuters

Han kom aldri så langt.

Da han hører hva som har skjedd med båten broren var om bord på, tar det ikke lang tid før Fadi setter seg på neste fly til den greske byen.

Og så – der bak de blåmalte metallgjerdene – et kjent ansikt.

Det rørende øyeblikket som skjer rett foran øynene deres, blir foreviget av de oppmøtte reporterne.

Fadi strekker armene gjennom spilene, og forsøker å klemme broren sin.



Med tårer i øynene holder de to brødrene hverandre i ansiktet, og omfavner hverandre så godt de kan.

– Takk Gud for at du er trygg, skal Fadi ha gjentatt mellom klemmene og kyssene.

Ifølge reportere på stedet sto de slik – ganske lenge.

OMFAVNET: Det var et gledelig gjensyn for de to brødrene. Foto: Stelios Misinas / Reuters

– Det var en kjærlighetshistorie

Andre har ikke vært like heldige som Fadi og Mohammad.



Kassem Abo Zeed ankom Kalamata for å finne konen og svigerbroren sin.

Kassem flyktet fra den syriske borgerkrigen, til Hamburg i Tyskland for sju år siden. Han fortalte til reportere på stedet at de to han håper å se, skulle bli med ham til Tyskland.

HÅP: Kassem håper å gjenforenes med konen og svigerbroren sin. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

– Jeg prøvde å få konen min til Tyskland tidligere, men det var ekstremt vanskelig å gjøre det på en lovlig måte. Så vi måtte prøve gjennom Libya, sier han til CNN.

Sist gang han snakket med henne var tidlig forrige uke, der hun sa at hun var klar for å stige om bord.

Hun, i likhet med flere andre, skal ha betalt omtrent 5000 dollar for en plass på båten.

Blant de 104 menneskene som ble reddet, er kun unge menn. Ifølge noen av de overlevende, skal opp til 100 kvinner og barn ha oppholdt seg under dekk.

SAVNER KONEN: Kassem holder ut håpet om at man finner konen hans. Foto: Thanassis Stavrakis / AP Photo

Kassem viser et bilde av konen sin til en fotograf. Til BBC reflekterer han rundt forholdet han har med konen.

– Det var virkelig en kjærlighetshistorie, avslutter han.

Overlevende ønsker kontakt

Av de 104 som overlevde, ble 33 personer lagt inn på sykehus. Seks av dem er nå skrevet ut.



Ifølge en sosialarbeider i Røde Kors var det første de overlevende uttrykte et ønske for, å kontakte familiene sine og fortelle dem at de var i live.

OVERLEVENDE: Her tilbrakte de overlevende den første natten etter forliset. Foto: Thanassis Stavrakis / AP Photo

– Etter den første dagen var deres første forespørsel å kommunisere med familiene deres, med barna deres, med ektefellene deres, med søsknene deres, sier sosialarbeideren til greske BBC.

Helsetilstanden til de som er innlagte på sykehus i er i bedring, ifølge BBC. Kun en person klassifiseres som alvorlig skadet.

MIGRANTLEIR: Overlevende flyttes til en migrantleir utenfor Aten. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP

Fredag kveld er flesteparten av de overlevende flyttet til en migrantleir utenfor Aten. De som skrives ut av sykehuset vil med en gang bli fraktet til migrantleiren.

Sykehusene i Kalamata forblir i beredskap, i tilfelle andre mennesker blir funnet i live.