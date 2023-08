Tar ut tiltale på ti punkter

Dette er de viktigste sakene der Donald Trump er etterforsket, tiltalt eller saksøkt.

* Tirsdag 1. august 2023 ble det tatt ut tiltale mot Donald Trump for forsøk på å avvise valgresultatet fra 2020 og stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Det første rettsmøtet ble holdt torsdag 3. august. Ekspresidenten nekter straffskyld på alle punkter.

* Trump er også tiltalt for brudd på spionasjeloven for å ha tatt med seg hemmeligstemplede dokumenter etter at han gikk av og flyttet ut av Det hvite hus. Han har erklært seg ikke skyldig i saken. Rettssaken er berammet i mai 2024.

* Ekspresidenten er tiltalt for regnskapslovbrudd i forbindelse med betaling av hysjpenger til pornoskuespilleren Stormy Daniels, som sier de to hadde et utenomekteskapelig forhold. Trump nekter straffskyld. Saken er berammet i mars 2024.

* I delstaten Georgia etterforskes Trump og flere av hans allierte for valgpåvirkning. En storjury har anbefalt at det tas ut tiltale mot flere personer, muligens også Trump. En eventuell tiltale er ventet snarlig.

* Skribenten E. Jean Carroll fikk i mai 2023 delvis medhold i et sivilt søksmål mot Trump. Juryen konkluderte med at Trump hadde forgrepet seg seksuelt på Carroll, men ikke voldtatt henne. Hun fikk også medhold i påstanden om ærekrenkelser. Trump anket dommen, der han ble pålagt å betale 5 millioner dollar i oppreisning og erstatning. Carroll endret søksmålet basert på nye uttalelser fra Trump, og saken er berammet til januar 2024.

