Tar Trump dette valget, kan det få et absurd utfall

En storjury i New York vil trolig ta ut tiltale mot USAs tidligere president Donald Trump denne uken. Det melder avisen Politico mandag ettermiddag, med henvisning til tre kilder med kjennskap til saken.

– Vi diskuterer hvordan vi skal hente Trump inn, sier en anonym person med forbindelse med etterforskningen til avisen.

De som diskuterer saken inkluderer representanter fra politiet i New York, Secret Service og statsadvokatens kontor.

– Det er ikke tatt noen avgjørelse ennå, sier kilden til Politico.

HYSJ-PENGER: Pornoskuespilleren Stormy Daniels har flere ganger hevdet å ha hatt sex med Donald Trump. I 2016 mottok hun 130.000 dollar for å tie om opplysningene som kunne skade Trumps valgkamp. Foto: Markus Schreiber

Hysjpenger til pornostjerne

Trump er under etterforskning i flere saker, men den angivelige tiltalen er knyttet til en etterforskning i New York.

Trump anklages her for å ha stått bak utbetalingen av «hysjpenger» til pornostjerne Stormy Daniels i 2016.

– Det som er kjernen i saken er at han ikke har lov til å føre utgiftene på den måten han har gjort. Det er også grunnen til at hans tidligere advokat, Michael Cohen, ble dømt til fengsel, forklarer USA-ekspert Eirik Bergesen til TV 2.

Cohen erkjente straffskyld for at han betalte pornostjerne Daniels 130.000 dollar under valgkampen 2016. Betalingen var for å holde henne taus om at hun og Trump angivelig skal ha hatt sex i 2006, samtidig som han var gift med Melania Trump.

ADVOKAT: Trumps tidligere advokat, Michael Cohen, utenfor rettsbygningen i New York 15 mars i år. Foto: EDUARDO MUNOZ

Cohen hevdet at han betalte henne på ordre fra Trump, og pengene ble bokført i Trumps selskap som en advokatutgift. Advokaten ble dømt til tre års fengsel for dette og andre lovbrudd.

Aktoratet argumenterer for at pengene var et forsøk på å hindre publisering av opplysninger som kunne skade valgkampen hans. Dette er i så fall et brudd på valgkampfinansieringsloven.

Bisart scenario

Trump har avvist anklagene. Han fikk nylig mulighet til å forklare seg om saken for en storjury, men advokaten hans har tidligere forklart at ekspresidenten ikke kom til å gjøre dette.

Trump har to valg etter en eventuell tiltale blir tatt ut:

Han kan sette seg på et fly i Florida og reise til New York for å overgi seg og møte storjuryen. Han kan nekte å overgi seg frivillig - og forvente pågripelse ved makt.

– Hvis han ikke overgir seg, kan vi få et svært spesielt scenario der guvernøren i Florida, Ron DeSantis, blir beordret til å utstede en arrestasjonsordre på Trump, sier Bergesen.

DeSantis er ingen ringere enn Trumps hovedrival for å bli Republikanernes presidentkandidat i 2024. I en måling utført for Ipsos på vegne av Reuters i februar, var Trump favoritt blant 43 prosent av de spurte republikanerne. DeSantis fikk støtte fra 31 prosent.

GUVERNØR: Som guvernør i Florida kan det bli Ron DeSantis' oppgave å utstede arrestordre på Trump hvis han ikke overgir seg frivillig etter en eventuell tiltale. Foto: GIORGIO VIERA

– Kald krig

I et slikt scanario vil Trump føres til politistasjonen, der han i likhet med alle andre pågrepne i USA vil få tatt arrestasjonsfoto.

DeSantis uttalser seg generelt ikke om Trump og skandalene rundt den tidligere presidenten. Bergesen mener forholdet mellom Trump og Desantis kan beskrives som en kald krig.

– Hvis DeSantis må utstede arrestordre på Trump, vil dette være starten på et nytt kapittel i denne kalde krigen, sier Bergesen.

Å ta ut tiltale mot en tidligere president er kontroversielt. Men det er viktig å vise at alle er like for loven.

– Det er ingenting i loven som sier at en tidligere president ikke kan sitte i fengsel. Så lenge etterforskningen beviser det, så må de straffeforfølge også Trump.

– Hvis de ikke gjør det, beviser det Trumps poeng at det ikke er likhet for loven, sier Bergesen.

– Pinlig sak

Den mest alvorlige etterforskningen mot Trump, og for amerikansk demokrati, er kongress-stormingen i januar 2021. Bergesen mener det er viktig at denne saken får konsekvenser for Trump. Men per nå er det hysj-pengene som kan få rettslige konsekvenser for ekspresidenten.

– Dette er en pinlig sak for Trump. Han skal ha hatt sex med en pornostjerne mens han var gift med Melania. Det er ikke en sak han vil snakke om uten at han må, sier Bergesen.

PRESIDENT OG FØRSTEDAME: Donald og Melania Trump midt i presidentperioden i 2020. Foto: JONATHAN ERNST

Det har allikevel ikke hindret konservative grupper å stemme på ham. Kjernevelgerne hans støtter og forsvarer ham uansett hvilke avsløringer som måtte komme.

Ber om protester

Trump har selv hevdet han vil bli pågrepet tirsdag, og har oppfordret sine tilhengere til å protestere mot saken.

– Det er vanskelig å la være å legge merke til at Trump bruker samme språk når han sier at folk må ut og protestere, uansett om det gjelder hysjpenger eller kongress-storming, sier Bergesen.

– Trump skrev nok det han skrev fordi han er oppriktig redd for det som er i ferd med å skje her. Han går hardt ut for å få motparten på bakbeina. Retorikken går på at det ikke er han som er under angrep, men at det er velgerne hans som er under angrep.

Bergesen tror imidlertid ikke at avsløringer om hysj-penger til en pornostjerne vil få supportere til å ta til gatene i spesielt stor grad.

Flere republikanere mener den mulige tiltalen mot Trump er politisk motivert, men Bergesen påpeker at republikanerne ikke går langt i å støtte Trump mandag.

– Strafferammen er fire års fengsel. Men det er mer sannsynlig at det vil kunne ende med en bot, noe partiledelsen sikkert fint kan leve med, sier Bergesen.