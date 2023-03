Tar selfies med Picasso sin «døde» kropp

Pablo Picassos livløse kropp danner grunnlaget for et kunstverk av den spanske kunstneren Eugenio Merino.

Kunstverket har fått tittelen Aquí Murió Picasso (Picasso Døde Her, journ.anm.).

KUNSTVERKET: Skulpturen, som skal forestille Picassos døde kropp, ble vist frem på nytt under ARCO-kunstmessen i Madrid. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

I stedet for å være basert på Picassos faktiske døde kropp, henter Merino inspirasjon fra bildet av Picasso som mange forbinder med ham – den blåstripete bretonskjorta, hvite linbukser, og espadriller.

Skulpturen er også overdrevet, for verket måler 180 cm langt, mens Picasso faktisk bare var 162 cm høy.

Verket ble laget i 2017, men ble vist frem på nytt under den årlige kunstmessen ARCO i Madrid forrige uke.

Stikk mot «selfiekulturen»

Verket er kuratert av Los Interventores og presentert av ADN Gallery under Eugenio Merino.

Ifølge ADN prøvde Merino og de involverte kuratorene å kritisere «parodien» moderne kunstutstillinger har blitt – der selfies og masseturisme uten tvil har tatt over opplevelsen av å se og kjøpe kunst.

KUNSTNER: Eugenio Merino er kunstneren bak Picassos døde kropp. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

I et intervju med ARTnews forklarer Merino hvordan skulpturen ble inspirert av Dean MacCannells bok fra 1976, «The Tourist».

– I boken sier han at institusjoner og selskaper visker ut imaget sitt for turistene, poengterer kunstneren.

Merino utdyper til ARTnews at også kunstverden er i ferd med å miste identiteten sin til fordel for massene.

– Det er derfor det er viktig at dette verket presenterer seg, åpent, som et objekt som skal selges, men også noe å hente symbolsk verdi fra.

TURISTER: Kunstneren sier skulpturen er ett stikk mot masseturisme. Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP

Skulpturen er laget i tre utgaver, og selges for 450 000 kroner.

– Dette er et sted hvor en «turistkunstforbruker» kan ta selfien sin, en suvenir som minner om at de var her, der Picasso døde. Det er klart at det er like falskt som enhver turistattraksjon, forklarer han.

50 år siden Picassos død

Det er likevel ikke bare for å harselere med selfier at Merino har valgt å lage skulpturen.

1971: Dette portrettet ble tatt to år før Picasso døde. Foto: Ralph Gatti / AFP

Han tar frem igjen det fem år gamle kunstverket for å markere at det i april er 50 år siden Pablo Picasso døde.

Picasso er nok for de fleste kjent som kunstneren av maleriet Guernica fra 1937.

Det blir av flere kunstkritikere beskrevet som et av de viktigste anti-krigsmaleriene i historien.