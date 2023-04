Tar nytt grep for mobilisering

Russland planlegger å starte med elektroniske innkallelser til fremtidige soldater. – Dette er nok for å effektivisere, mener ekspert.

GREP: Putin tar nytt mobiliseringsgrep. Foto: SPUTNIK/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS

I dag må innkallelsene leveres på papir og personlig via det lokale rekrutteringskontoret eller arbeidsgiver.

Praktisk

Det nye lovforslaget, som debatteres i Kreml tirsdag, fastslår at alle som mottar en elektronisk innkalling automatisk er pliktig å møte opp hos et rekrutteringskontor.

– Det er mer praktisk når det er elektronisk, sier oberstløytnant Geir Hågen Karlsen til TV 2.

PRAKTISK: Oberstløytnant Geir Hågen Karlsen mener det er en praktisk løsning. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Dersom man ikke møter opp, blir man automatisk ilagt et forbud mot å reise utenlands, ifølge Reuters.

– Innkallingene anses som mottatt fra det øyeblikket de legges inn hos en persons konto av en ansvarlig i militæret, sier Andrej Karapolov, som er leder for forsvarskomiteen i det russiske parlamentet.

Karlsen mener dette er et smart grep av russerne.

– De vil få muligheten til å stoppe folk på grensen, da de kan koble innkallingen til grensekontrollen, sier Karlsen.

Vil få mer kontroll

Russland har mobilisert flere soldater med jevne mellomrom til å krige i Ukraina.

Russland har mobilisert 500.000 soldater til det de kaller en militær spesialoperasjon i Ukraina.

– Nå kaller de inn folk med datasystem som gjør at de vil få muligheten til å kontrollere mer, sier Karlsen.

KONTROLL: Russerne vil trolig få mer kontroll ifølge Karlsen. Foto: Christian Bugge Hjort / Forsvaret

Protester

I fjor tok flere tusen til gaten mot Putins mobiliseringsordre. Flere hundre ble den gangen arrestert for å demonstrere i de russiske gatene.

Ifølge Institute for the study of war (ISW), angrep demonstrantene offentlige bygninger og vervekontorer.

DEMONSTRASJONER: Demonstranter under en protest mot mobilisering i Moskva, Russland, onsdag 21. september 2022. Foto: AP

– Per nå er kontrollen med protester svært streng, og de har vist seg før å være brutale mot de som protesterer, sier Karlsen.

Russere risikerer i verste fall mange år i fengsel for å demonstrere mot krigen.

– På kort sikt vil det neppe føre til mer protester, men redselen for å bli kalt inn vil nok spre seg mer, sier Karlsen.

Karlsen mener dette ikke vil ha noe påvirkning på krigens utvikling.