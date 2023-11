Tar internasjonalt grep etter at Norge slo alarm

En stor TV 2-kartlegging har tidligere avslørt at flere kvinner har fått kraftige menstruasjonsforstyrrelser etter å ha tatt korona-vaksinen.

I tillegg skal kvinner i overgangsalderen ha opplevd blødninger.



FHI og Legemiddelverket opplyste til TV 2 den gang at de aldri før har sett at en vaksine har forårsaket forstyrrelser i menstruasjonen til norske kvinner.

En nylig publisert bivirknings-studie fra Folkehelseinstituttet (FHI) har fått Den europeiske bivirkningskomiteen PRAC til å ta grep.

Funn i FHI-studien: * Blant 7725 kvinner etter overgangsalderen (postmenopausale) svarte totalt 252 kvinner (3,3 prosent) at de hadde opplevd uventet underlivsblødning. Nesten halvparten av disse kvinnene (1,5 prosent) svarte at blødningen oppsto i måneden etter koronavaksine.­ * Blant 7148 kvinner som var i overgangsalderen (perimenopausale) rapporterte 1008 kvinner (14,1 prosent) at de hadde opplevd uventet underlivsblødning. Halvparten av disse kvinnene (7,2 prosent) svarte at blødningen oppsto i måneden etter koronavaksine. * Blant 7052 ikke-menstruerende kvinner som ikke var kommet i overgangsalderen (premenopausale) rapporterte 924 kvinner (13,1 prosent) at de hadde opplevd uventet underlivsblødning. Litt over halvparten av disse kvinnene (7,3 prosent) svarte at blødningen oppsto i måneden etter koronavaksine. * De premenopausale kvinnene som ikke menstruerte brukte i hovedsak hormonspiral (74 prosent). Kilde: FHI.

Krever svar

PRAC starter nå en undersøkelse av postmenopausal blødning som mulig bivirkning etter covid-19 mRNA-vaksiner, altså av kvinner som opplever blødninger i overgangsalderen.

– Bivirkningsutvalget har nå sendt en rekke spørsmål som de to vaksineprodusentene Pfizer/BioNTech og Moderna må ta tak i før 3. januar 2024, skriver den danske Lægemiddelstyrelsen i en pressemelding torsdag.

Utredningen kommer etter at PRAC i høst holdt et møte om bivirkningene, hvor det ble innført en anbefaling om at kraftige menstruasjonsblødninger nevnes som en mulig bivirkning i forbindelse med covid-19 vaksinasjon.

Studien fra FHI fant høy forekomst av uventet underlivsblødning i tiden etter koronavaksine hos kvinner som ikke menstruerer.

Kvinner i overgangsalderen og kvinner før overgangsalderen opplever også økt risiko for blødninger.

– Fint

Lill Trogstad er seksjonsleder i FHI, og har hatt ansvar for befolkningsstudiene som har sett på menstruasjonsforstyrrelser etter koronavaksine.

– Det er fint at data fra våre unike kohorter kan bidra til kunnskap om mulige bivirkninger etter vaksinasjon, sier Trogstad.

GLAD: Lill Trogstad i FHI er glad for at deres funn nå løftes internasjonalt. Foto: Nico Sollie / TV 2

Hun er tydelig på at det er viktig at alle data og tilgjengelig informasjon blir grundig gjennomgått og evaluert.

– Det vil bidra til økt informasjon og kunnskap om mulig risiko for underlivsblødninger i forbindelse med koronavaksinasjon, for kvinner og for helsemyndigheter, sier seksjonslederen.

Trogstad sier det enda er for tidlig å si hva en eventuell konklusjon vil ha å si for videre vaksinasjon i Norge.

– Generelt vil spørsmål om vaksinasjon være en avveining mellom nytte og mulig risiko for hver enkelt person.