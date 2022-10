Tapte nær 10.000 milliarder i verdier på én måned

Årets september-måned var den verste for selskapene på Dow Jones på 20 år.

Aksjemarkedet i USA fikk juling i september.

Dow Jones-indeksen falt over ni prosent i september. Det ble dermed den verste måneden siden mars 2020, da koronapandemien kom til USA og Europa med full styrke. Det ble også den verste september-måneden siden 2002.

– Det er et sjeldent kraftig fall, slår Eric Bruce fast. Han er sjefsstrateg i Nordea.

Men hvorfor rammes indeksen så kraftig?

Det går for bra

– Hovedgrunnen er at statsbankene har snudd ekstremt i år. De har gått fra å si at nedgangen er midlertidig, til å mene at den er vedvarende, sier Bruce.

SJELDENT: Sjefsstrateg Eric Bruce i Nordea sier nedgangen på USAs eldste børs er av sjelden art. Foto: Photostudio-Tomaszewicz / Nordea

Nedgangen han sikter til er arbeidsledigheten. For selv om det går dårlig for dem som spekulerer på Dow Jones-børsen i New York, går det tross alt ganske bra med den amerikanske økonomien om dagen.

Arbeidsledigheten minker, lønnsnivået stiger noe, og oljeprisen har gått noe ned. Økonomien vokser rett og slett for raskt, ifølge sjefsstrategen:

– Problemet er at det går for bra. Sentralbanken har jo jevnt og trutt oppjustert sitt syn på hvor mye renten må opp for å ha en kjølende effekt.

Dow Jones-selskapene Apple 24 176 Microsoft 18 905 UnitedHealth 5 144 Johnson & Johnson 4 677 Visa 4 077 Walmart 3 834 JPMorgan Chase 3 337 Procter & Gamble 3 280 Home Depot 3 076 Chevron 3 062 Coca-Cola Co. 2 638 Merck & Co 2 376 Walt Disney 1 873 McDonald's 1 849 Cisco Systems 1 790 Verizon 1 737 Salesforce 1 566 Nike 1 420 Amgen 1 313 Honeywell 1 225 IBM 1 160 Intel 1 152 American Express 1 102 Goldman Sachs 1 089 Caterpillar 943 Boeing 783 3M 666 Travelers Cos. 396 Dow Inc. 343 Walgreens Boots 295 Tallene er markedsverdi i milliarder norske kroner per lørdag 1. oktober 2022.

Ned nær 10.000 milliard kroner

Den eldste indeksen på Wall Street består av 30 av USAs største selskaper, som Apple, Microsoft, Coca-Cola, JP Morgan Chase, McDonald's og Nike.

Til sammen falt disse selskapene 9626 milliarder norske kroner i verdi i september. Til sammenligning er Oljefondets totale verdi i skrivende stund 12.059 milliarder kroner.

Hittil i år har Dow Jones falt over 20 prosent og ligger nå på 28.726 poeng. Dette er lavere enn da Joe Biden tok over som president etter Donald Trump, som ga seg mens Dow Jones var på 28.989 poeng.

Går sakte mot resesjon

Bankenes hissige renteheving går ikke upåaktet hen.

Flere frykter at renteøkningen, som har til hensikt å motvirke inflasjon, er mer enn folk og næringsliv tåler. Det kan i verste fall føre til en hard nedgang. Over tid kan det også føre til resesjon, ifølge Bruce.

Samtidig peker han på at det vil ta lenger tid før USA når det punktet enn eksempelvis Europa.

– Jeg vil si at det for Europa går vi ganske raskt inn i en resesjon. Det skyldes gass- og strømpriser som påvirker både forbruker og næringsliv. I tillegg kommer det en renteheving, sier han til TV 2.

Om en får en global resesjon vil det påvirke Norge, som til nå har opplevd både et byks i gassinntektene, men også nedgang i oljeinntektene.

– Oslo Børs har jo vært vinner på grunn av gassprisene, men selv de har gått ned siste tiden.

– Norske bedrifter vil kjenne det om vi går inn i en global resesjon.