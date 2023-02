Tapt amerikansk ubåt fra andre verdenskrig funnet utenfor japansk kyst

Torsdag kjempet den pensjonerte romfartsingeniøren fra Missouri mot tårene da han ble varslet om at et ubåtvrak, oppdaget utenfor kysten av Japan i fjor, er det som er igjen av USS Albacore, ifølge Naval History and Heritage Command.

Naval History and Heritage Command confirmed the identity of a wreck site off the coast of Hokkaido, Japan, as USS Albacore (SS 218). pic.twitter.com/eYZZ7MxKug — U.S. Naval History (@USNHistory) February 16, 2023

Forsvant på sjøen

Dette var en av 52 marineubåter gikk tapt under andre verdenskrig.

Ifølge marinen antas ubåten å ha blitt truffet av en mine 7. november 1944, og sank utenfor kysten av Hokkaido.

Noen dager før jul samme år antok marinen at Albacore, sammen med minst 85 sjømenn om bord, forsvant på sjøen. Dette inkludert Bowers far, Lt. William Walter Bower.

– Min mor mottok et telegram fra marinen den 21. desember 1944 om at pappas ubåt var forsinket til å returnere til havn, og at han var savnet, sier Bower (78) til CNN.

William Bower II feared he would never know where his father’s final resting place was, but he hung on to hope for decades https://t.co/3OgF5pOZ4Q — CNN International (@cnni) February 18, 2023

Han ble født nesten to måneder etter at Albacore sank og kjenner bare sin far gjennom bilder og historier.

– Han var en god ingeniør og likte marinen. Han ønsket å tjene landet sitt slik alle mennene som gikk tapt i ubåten ønsket å gjøre, sier Bower.

Bower sier at han knyttet bånd med andre familier som mistet sjømenn på Albacore. I likhet med ham, har de vært hjemsøkt i flere tiår uten å vite nøyaktig hvor deres kjære omkom for nesten 78 år siden.

– Jeg vet at han gikk tapt et sted utenfor kysten av Japan. Men å faktisk vite stedet der restene av ubåten er, det er mye mer meningsfylt. Det var godt for meg å få denne freden inni meg for livet hans, sier Bower.

NHHC sier at arkeologene deres brukte undervannsbilder levert av Dr. Tamaki Ura fra University of Tokyo for å identifisere vraket av Albacore.

"My mother received a telegram from the Navy on the 21st of December 1944 that my dad's submarine was overdue in returning to port and he was missing in action," said 78-year-old William Bower II. https://t.co/A6Rz0zsGyK — CBS 58 News (@CBS58) February 18, 2023

– Gi aldri opp

Som farens eneste barn, sier Bower at han endelig har den freden som hans mor og bestemor aldri fikk kjenne på.

– Jeg gråter fordi jeg vet at dette er noe som min fars mor aldri ble helt frisk fra. Hvor takknemlig hun hadde vært for å vite dette, men det fikk hun dessverre ikke. Jeg er glad for at noen i familien fikk vite hvor hans siste hvilested var, sier Bower.

Som barn til et tjenestemedlem som er savnet, frem til denne uken, delte Bower en melding til militær-familier som fortsetter å vente på den samme freden som han endelig fikk etter en tiår lang ventetid.

– Gi aldri opp. Behold alltid håpet om at deres siste hvilested vil bli funnet, og du vil ha en følelse av fred og ikke bare ha følelsen av å ikke vite, for alltid, avslutter han.