Tallknuser: – Dette kan slå begge veier

Leder for Moderatnerne Lars Løkke Rasmussen taler til valgvaken. Foto: CLAUS BECH

Prognosene fra både DR, TV 2 Danmark og TV 2 Norge, viser et uhyre jevnt valg. Ved midnatt er nesten alle stemmer talt opp, men det er fremdeles uvisst hvem som går av med valgseieren.

Rød blokk mangler ett mandat for å få flertall både på TV 2 Danmarks og TV 2 Norges prognose

– Kan slå begge veier

Det trengs 90 for flertall på Folketinget.

TV 2s tallknuser Terje Sørensen har like før midnatt laget en pronose som viser 89 mandater til rød blokk, og 74 til blå. 16 går til Moderaterne som havner på vippen på alle tre prognosene.

– Dette kan slå begge veier, sier Sørensen til TV 2.

Moderaterne, med tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen som leder, har en nøkkelrolle når en ny regjering skal dannes etter valget, viser alle de tre prognosene.

Rød blokk lå lenge et stykke bak det borgerlige alternative, men utover kvelden har prognosene bedret seg time for time.

Like etter klokken 23 gikk jubelen i taket på valgvaken da TV 2 Danmark meldte at det var flertall for rød blokk:

Brakvalg for Moderaterne

Den gir det blokkuavhengige og nyoppstartet Moderaterne 16 mandater og de blir landets tredje største parti.

Leder Lars Løkke Rasmussen kaller resultatet fantastisk, og forventer at det blir regjeringsskifte.

– Jeg vet ikke hvem som blir statsminister, men jeg vet det blir regjeringsskifte, sa han i talen sin på valgvaken.

I tillegg kommer det fire mandater fra Færøyene og Grønland. Førstnevnte har stemt og sendt én representant fra hver blokk. På Grønland stenger valglokalene ved midnatt norsk tid.

DR skriver klokken 23.20 at opptellingen er ferdig i 66 av 92 valgkretser.