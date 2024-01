Taliban stengte skolene for jenter – slik finner de en utvei

PROTESTER: Afghanske kvinner og jenter under en demonstrasjon for å gjenåpne skoler for jenter i 2022. Foto: Ahmad Sahel Arman/AFP

– I dag har vi lest om Dostoyevsky, Nietzsche, Chekhov. Litteratur er så spennende!

Det sier 18 år gamle «Maleka» fra Afghanistan til TV 2.

Hun er håpefull og glad, for hennes dager er fulle av undervisning selv om skole er forbudt for jenter i Afghanistan.

For ett år siden så ting mye mer håpløst ut.

«Maleka» var deprimert og uten håp. For i det hun skulle avslutte videregående skole, tok Taliban kontroll over hele Afghanistan.

PROTEST: Afghanske kvinner og jenter deltar i en protest foran Kunnskapsdepartementet i Kabul 26. mars 2022, og krever at videregående skoler gjenåpnes for jenter. Foto: Ahmad Sahel Arman

Dette satte et punktum for jenters rett til å gå på skole utover sjette klasse. De ble sendt hjem, frarøvet alt fremtidshåp.

«Maleka» var en av dem.

– Det var en kjempetrist dag. Jeg studerte veldig hardt i 12 år, og hadde tusenvis av håp og drømmer, men Taliban ødela det hele på én dag, sier hun til TV 2.

TV 2 kjenner «Malekas» virkelige identitet, men anonymiserer henne av hensyn til hennes sikkerhet.

I ett år var «Maleka» hjemme. Mens hun drømte å bli lege før Taliban, ble dagene hennes plutselig fulle av husarbeid. Nettene var preget av maretitt.

– Etter Taliban kom, fikk jeg mareritt. Jeg følte meg helt tom og såret. Jeg hatet meg selv for å være så svak og ute av stand til å gjøre noe, sier «Maleka» til TV 2.

– Hver gang jeg så bøkene mine, ble jeg sintere og gråt.

– Gjenopplivet



Ett år etter endret situasjonen seg. Som mange andre afghanske jenter, begynte «Maleka» å ta nettbasert undervisning.

– Nettbasert undervisning ga meg håp igjen. Det gjenopplivet meg til å fortsette livet med motivasjon og innsats.

Den 18 år gamle jenta er langt fra den eneste som tar nettbasert undervisning i Afghanistan.

Tusenvis har meldt seg

TV 2 har vært i kontakt med to skoler som tilbyr nettbasert undervisning. En av dem er Future Learn.

– Vi mottok over 33.000 nye studenter fra Afghanistan i 2023. To av tre har registrert seg som kvinner, skiver Future Learn i en e-post til TV 2.

USA-baserte «University of the People» (UoPeople) tilbyr også nettundervisning.

FORBUDT: En afghansk kvinne poserer for et bilde med sykkelen sin i Kabul, Afghanistan, mandag 19. september 2022. Foto: Ebrahim Noroozi

– Siden Taliban kom tilbake til makten 15. august 2021, har totalt 21.196 afghanske kvinner som er desperate etter å fortsette utdanningen sin, søkt seg til oss, skriver «UoPeople» til TV 2 og fortsetter:

– Afghanske kvinner studerer først og fremst business, informatikk og helsevitenskap.

– To av elevene er blitt giftet bort

Mastoora, som tidligere jobbet som direktør i utdanningsdirektoratet, jobber nå som lærer i Afghanistan.

– Jentene var deprimerte og uten fremtidshåp etter at Taliban stengte skolene, men dette har blitt en ny mulighet for dem, sier Mastoora (55).

Likevel er det utfordringer, sier læreren. Ifølge henne passer ikke nettbasert undervisning for alle, på grunn av dårlig internett mange steder.

Derfor gir lærerne også undervisning i «de hemmelige husene» rundt om i landet.

– Her ser du håp og lys i elevenes øyner. Vi prøver alt for å kunne fortsette, for vi vet at vi gradvis mister antall elever, sier hun og fortsetter:

– To av elevene mine på 17 og 18 år ble tvunget inn i ekteskap. Dette gjorde meg veldig trist. Jeg gjør alt for å ikke la dem være alene i det mørket, sier læreren.

To år etter løftene

For to år siden, 23. januar 2022, var Taliban i Norge for å forhandle med aktivister og diplomater.



I Oslo lovet Taliban-delegasjonen at de skulle la jenter gå på skole utover syvende klasse, men dette løftet har de aldri vist noen tegn til å etterleve.

Det ble også lovet at kvinner kunne fortsette på universitetet så lenge de etterlevde kleskoder etter sharialoven, men selv om det ble innført påbud med sjal på universitetet, ble kvinnene kastet ut.

Taliban krever at kvinner dekker til hår og ansikt i offentligheten. De har ikke lov til å oppsøke parker eller treningssentre. Livet til jenter og kvinner er i det hele tatt svært begrenset.

– Vil endre



«Maleka» studerer nå hardt for å ikke havne tilbake i depresjonen hun hadde da Taliban stengte skolene for jenter i 2021.

– Nå bruker jeg mer tid på nettkurs og studerer hardt. Jeg tror at vi må kjempe hardt for å få situasjonen i Afghanistan til å endre seg, sier Maleka til slutt.