Taiwanske Tang ut mot norsk praksis: – Blir frustrert, skuffet og sint

Kinas president Xi Jinping lover at Taiwan skal «gjenforenes» med fastlands-Kina. På partikongressen mot slutten av oktober ble Jinping gjenvalgt som partileder.

– Vi vil bruke makt om det blir nødvendig, sa president Xi Jinping.

VALG: Xi Jinping er gjenvalgt som partileder for en tredje periode. Foto: Andy Wong

Utviklingen bekymrer taiwanere, og en av dem er Albert Tang.

Han har bodd i Norge i syv år og underviser i design ved universitetet i Bergen.

– Trusselens virkelighet har blitt mer reell nå, sier den taiwanske mannen til TV 2.

Fra Norge følger Tang med på nyhetene om hjemlandet sitt. Samtidig er han rolig og positiv, slik han har lært opp igjennom oppveksten sin.

UIB: Albert Cheng-Syun Tang underviser ved universitetet i Bergen. Foto: Privat

– Da jeg var barn, var det ikke frihet slik som vi nå har i Taiwan. For å få tak i frie publikasjoner, måtte faren min handle i hemmelighet, forteller Tang og fortsetter:

– Dette har ført til at jeg, som mange andre taiwanere, er oppvokst med Kinas trusler. Vi har blitt så vant til dette, men nå har Kinas president blitt mer uforutsigbar, sier han.

«Ett-Kina»-prinsippet

Taiwan ble opprettet i 1949 etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet.

Forholdet mellom Kina og Taiwan har vært svært anspent i mange år.

Kina har godtatt at Taiwan har selvstyre, men krever at Taiwan skal være underlagt kinesiske myndigheter. Kina følger fortsatt «ett-Kina»-prinsippet.

Det betyr at fastlands-Kina, Hongkong, Macao og Taiwan tilhører ett land, og det er Kina. I motsetning til Kinas politikk, anser Taiwan seg som et selvstendig land.

TRUER: Kina fortsetter å komme med trusler mot Taiwan. Foto: Lin Jian

Det er bare 13 land som anerkjenner Taiwan som uavhengig fra Kina.

Dette fører til at taiwanere i utlandet ofte blir registrert som kinesere.

Norge er et av de landene som gjør dette, men taiwanere er imot denne praksisen. En av dem er Tang.

PASS: Taiwansk pass ser slikt ut. Foto: Privat

Registrert som kineser

Han kom til Norge med et taiwansk pass, som han fortsatt bruker.

Likevel står det på oppholdstillatelsen hans at han er fra Kina.

– Taiwan er et selvstendig og fritt land, sier han og fortsetter:

– Å bli registrert fra et land som truer hjemlandet mitt, gjør meg frustrert, skuffet og sint, sier Tang.

– Hvilket land velger du hvis ikke du finner Taiwan inn i de oppgitte landene?

– Jeg velger ikke Kina i slike tilfeller. Da velger jeg «ukjent land». For meg er dette en stille protest.

I en epost skriver UDIs presserådgiver Vibeke Schjem til TV 2 at de ikke kan kommentere enkeltsaker på grunn av taushetsplikt.

– Utlendingsforvaltningen registrerer statsborgerskap i samsvar med norsk utenrikspolitikk, skriver, legger Schjem til.

Kina truer

Men nå bekymrer Tang seg for at dette kan bli virkelighet i fremtiden, altså at Taiwan blir en del av Kina.

– Ikke siden Mao sin tid har en leder hatt så mye makt som det Xi Jinping har nå.

– Tanken på hva en slik person med sånn enorm makt kan gjøre for å ta over Taiwan, er skremmende, forteller han videre.

Tanks ruller forbi portrettet av Mao. (Foto: ZHOU CHAO/EPA) Foto: ZHOU CHAO

Ifølge Tang vil Kina fortsette å komme med truslene, fordi det kommunistiske partiet har brukt Taiwan som et effektivt redskap for innenrikspolitikken i mange år.

– Samtidig prøver Kina å skremme Taiwan, sier han.

Cyberangrep

Nå har han en sterk bekymring for økte cyberangrep i de kommende dagene.

Ifølge han er Taiwan et av de landene som blir utsatt for flest cyberangrep fra Kina, og at dette vil øke med tiden.

– Angrepene kan vise seg i form av spredning av feilinformasjon eller falske nyheter på sosiale medier eller hacking, forteller han til slutt.

Tredje periode

Kinas president Xi Jinping er gjenvalgt som kommunistpartiets generalsekretær for en tredje femårsperiode.

Avstemningen blant de over 2000 delegatene skjedde bak lukkede dører.

Gjenvalget av Xi som partileder betyr at han nærmest er garantert å bli gjenvalgt også som landets president på det årlige møtet i den nasjonale folkekongressen i mars neste år.