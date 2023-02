Taiwan reagerer: – Strider mot internasjonal lov

Det kinesiske utenriksdepartementet retter hard kritikk mot USA etter nedskytingen av den såkalte spionballongen. Taiwan derimot hevder ballongen er et brudd på internasjonal lov.

Kina er svært misfornøyde med USAs nedskytning av spionballongen, skriver landets utenriksdepartement i en pressemelding ifølge Reuters.

Utenriksdepartementet sier Washington «overreagerer» og handler i strid med internasjonal praksis. De uttrykker også motstand mot USAs valg mot å bruke vold mot det de kaller et sivilt og ubemannet luftfartøy, skriver CNN.

USA hevder ballongen er brukt til spionasje, mens Kina nekter for dette.

Uenige om ballongen

Myndighetene i USA har de siste dagene overvåket luftfartøyet som har fløyet over det nordlige USA, østkysten, og Nord- og Sør-Carolina.

De kinesiske myndighetene har gjentatte ganger hevdet overfor amerikanske myndigheter at ballongen er til sivilt bruk, og at den har blåst ut av kurs ved et uhell.

Denne forklaringen har ikke det amerikanske forsvarsdepartementet godtatt.

Lørdag ble ballongen skutt ned, noen dager etter at Joe Bidens regjering ga grønt lys.

Nå jobber den amerikanske kystvakten og marinen med å sikre området der delene fra ballongen har falt ned. En høytstående militær tjenesteperson sier til CNN at det vil være en «ganske enkel» jobb å hente opp delene fra sjøen.

– Bør ikke tolereres

Ballongen, som svevde i 18 kilometers høyde over USA, har ført til stor oppstandelse og en diplomatisk krise mellom USA og Kina.

I pressemeldingen fra det kinesiske utenriksdepartementet heter det også at Kina vil ivareta de legitime rettighetene og interessene til de relevante partene, men at de forbeholder seg retten til ytterlige nødvendige reaksjoner.

Hendelsen kommer på et svært dårlig tidspunkt, Ifølge Aftenpostens utenriksjournalist Kristoffer Rønneberg.

– Det skjer på et veldig dårlig tidspunkt fordi forholdet mellom Kina og USA har sklidd i en negativ retning over ganske lang tid, sier Rønneberg.

– Det var meningen at USAs utenriksminister skulle besøke Kina denne uken for å få forholdet på bedre kurs. Denne hendelsen gjør at de har tatt mange steg tilbake.

Også andre reagerer på hendelsen.

Taiwans regjering, som har erfaring med kinesiske ballonger på avveie over eget territorium, sa søndag at hendelsen i USA ikke bør tolereres av det «siviliserte verdenssamfunnet», skriver CNN.

– Slike handlinger fra den kinesiske regjeringen er i strid med internasjonal lov, trenger inn i andre lands luftrom, og krenker deres suverenitet, sa utenriksministeren i en uttalelse søndag.