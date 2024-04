Syv døde etter jordskjelv i Taiwan

Det ble varslet om tsunami i tre land etter at et jordskjelv med styrke 7,7 traff kysten av Taiwan og Japans sørlige områder.

SISTE: Det meldes om syv døde og over 700 skadet etter jordskjelvet. Det skriver nyhetsbyrået Reuters og siterer myndighetene i landet.

Jordskjelvet medførte tsunamivarsler på både Filippinene, på øyen Okinawa utenfor Japan og i Taiwan. Onsdag morgen norsk tid er tsunamivarslene nedgradert.

Jordskjelvet skjedde rundt klokken 02 natt til onsdag norsk tid, noe som tilsvarer klokken 08 lokal tid.

Skjelvet skal ha blitt følt i hele Taiwan. TV-bilder viser kollapsede bygninger ved Taiwans østkyst.

Ifølge Taiwanske myndigheter er dette det kraftigste skjelvet på øya på 25 år. Ifølge Reuters er strømmen borte fra Taiwans hovedstand Taipei.

EVAKUERER: Folk evakuerer til høyere terreng i byen Naha på øyen Okinawa utenfor Japan onsdag 3. april. Et kraftig jordskjelv be kjent på hele Taiwan. Foto: Kyodo News via AP / NTB

Tsunamien var forventet å treffe øyen Okinawa i løpet av natten. Beregninger tydet på at tsunamien ville gi bølger på rundt tre meter, skriver avisen The Guardian. Senere opplyser Japans meteorologiske institutt (JMA) at dette varselet er nedgradert. Bølgene er beregnet til å bli rundt én meter høye.

Det ble sendt ut evakueringsvarsel til beboere i kystområder som følge av skjelvet. De ble bedt om å evakuere til høyere områder eller å flykte lenger inn i landet, skriver Al Jazeera.

ØDELEGGELSER: Bilder fra den lokale TV-stasjonen TVBS viser en delvis kollapset bygning i byen Hualien øst i Taiwan etter at et jordskjelv traff med en styrke på 7,7 natt til onsdag. Foto: TVBS via AP / NTB

– Tsunamibølger nærmer seg kysten. Evakuer så raskt som mulig. Bølger kan slå gjentatte ganger. Fortsett å evakuere frem til alle advarsler er opphevet, opplyser Japans meteorologiske institutt (JMA).

Kollapset tak i byen Hualien øst i Taiwan. Foto: TVBS via AP / NTB

Tsunamien skal allerede ha truffet øyen Yonaguni, som ligger rundt 110 kilometer fra Taiwan. Bølgene skal foreløpig hatt en høyde på rundt 30 centimeter.

Det ble først meldt at jordskjelvet hadde en styrke på 7,5. Senere natt til onsdag har tallet blitt oppjustert til 7,7, ifølge JMA.