Syriske Ahmad mistet 25 familiemedlemmer

– Vi kom hit for å gi barna trygghet, sier syriske Ahmad Idris (40). Nå er 25 familiemedlemmer døde. Samtidig forteller redningsarbeidere til TV 2 at nødhjelp ikke kommer frem til katastrofeområdene i Syria.

Syriske Ahmad Idris (40) går mellom de døde menneskene som ligger innpakket i tepper på gulvet i det provisoriske likhuset, og roper ut navnene til familiemedlemmene sine.

En mann gir ham en liten bylt. Inni det brune og hvite teppet ligger ett av Idris' døde barnebarn.

– Min kjære Dima. Min elskede Dima, sier bestefaren forvilet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

I alt 25 familiemedlemmer døde da verden raste rundt dem i jordskjelvet natt til mandag.

– Jeg mistet min datter og to av hennes sønner. Min kones familie, hennes far, mor og deres barn. Hele min datters svigerfamilie er døde, forteller han til nyhetsbyrået AP.

Flyktninger hardt rammet

Familien hadde flyktet til Saraqib i den nordlige Idlib-provinsen i Syria, på grunn av krigen som har rast i landet i snart 12 år.

Flere millioner flyktninger bor under kummerlige forhold i området som nå er hardt rammet av jordskjelvkatastrofen.

– Vi flyktet fra krigen. Men se på urettferdigheten som forfølger oss. Vi kom hit for å gi våre barn trygghet, men se hvordan skjebnen har innhentet oss her, sier Idris, omgitt av side døde familiemedlemmer.

Nesten 300.000 mennesker er nå drevet på flukt i Syria på grunn av det dødelige jordskjelvet, ifølge det statlige nyhyetsbyrået Sana.

De viser antakelig til situasjonen i de delene av Syria som fortsatt er under regjeringens kontroll.

Får ikke hjelp

Mens internasjonal hjelp nå strømmer til Tyrkia, i form av redningsmannskaper, humanitær hjelp og penger, får Syria lite hjelp på grunn av sanksjoner og situasjonen i landet etter snart 12 med krig.

Kontrollen over Nord-Syria er delt mellom myndighetene, kurdiskledede styrker og andre opprørsgrupper, og skjelvet har gått på tvers av frontlinjer.

– Ikke noe nødhjelp har kommet frem, sier Ammar Salmo i sivilforsvarsgruppen De hvite hjelmene til TV 2.

FLYKTER: Mange av de jordskjelvrammede syrerne var allerede flyktninger i eget land. Foto: BULENT KILIC/AFP

Han sier de nå jobber på spreng for å redde liv, med det utstyret de har tilgjengelig i det opprørskontrollerte området.

Fortsatt finner de overlevende i ruinene. Men de mangler både folk og utstyr.

– Ødeleggelsene er helt enorme, og kapasiteten vår er ikke tilstrekkelig, sier Salmo, og legger til at de føler på håpløshet og fortvilelse i den desperate situasjonen.

Han sier redningsarbeiderne tror at tallet på døde vil stige kraftig i tiden fremover.

I tillegg til manglende hjelp i redningsarbeidet, er behovet også stort med tanke på situasjonen til alle de som har blitt hjemløse etter jordskjelvet.

NØDHJELP: Mangel på mat, vann og hverdagslige produkter er overveldende. Her deles det ut mat i Hatay tirsdag. Foto: BULENT KILIC

De trenger både et sted å være og nødhjelp.

– Situasjonen er katastrofal, og forverres stadig, sier Salmo.

Beskyldes for politisk spill

Syrias utenriksminister Faisal Mekdad ba tirsdag om at europeiske land ikke lar internasjonale sanksjoner mot Syria stå i veien for hjelp til de jordskjelvrammede.

Det syriske regimet beskyldes nå ifølge The Guardian for bruke jordskjelvkatastrofen i et politisk spill, etter å ha bedt om at all nødhjelp inn til Syria skal gå gjennom myndighetene.

USA sier det er utelukket å distribuere nødhjelp via det syriske regimet.

RUINER: Områdene rundt Aleppo er hardt rammet av jordskjelvet. Foto: WHITE HELMETS Les mer Områdene rundt Aleppo er hardt rammet av jordskjelvet. Foto: WHITE HELMETS Les mer Områdene rundt Aleppo er hardt rammet av jordskjelvet. Foto: WHITE HELMETS Les mer

– Det ville vært ironisk, om ikke kontraproduktivt, for oss å samarbeide med et styre som har utvist en slik brutalitet overfor sitt eget folk, sier talsperson for det amerikanske utenriksdepartementet, Ned Price.

Han sier de i stedet vil samarbeide med andre humanitære partnerorganisasjoner.

Ammar Salmo i De hvite hjelmene advarer mot å sende nødhjelp via syriske myndigheter.

– Nødhjelp som leveres til regimet kommer ikke frem til de som trenger det her i de nordlige delene av Syria, sier han.