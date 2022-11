Syns du det er uforståelig? – Ikke så rart, sier forsker

Nok en gang samles verdens toppledere som et steg for å løse klimakrisen. Hjelper det i det hele tatt?

– Det ser ut til å bli et møte med høy temperatur.

Slik beskriver Sigrun Gjerløw Aasland årets klimatoppmøte. Hun er leder for den uavhengige miljøstiftelsen Zero.

Hun sier at det i år er store forventninger til hvordan landene skal nå klimamålene og hvilke utslippstall de kan vise til.

Søndag samles verdens toppledere i Egypt til FNs klimatoppmøte.

Vanskelig å forstå

Før, under og etter toppmøtet vil det komme mange nyheter. Det kan være vanskelig å følge med, og det er ikke rart, ifølge forsker.

DREVEN: Jan S. Fuglestvedt har vært på mange klimatoppmøter selv. Foto: IISD / ENB

– Det er så mye som skjer, og det er uoversiktlig. Det er ikke rart hvis folk sliter med å forstå alle prosessene som går, sier Jan Sigurd Fuglestvedt.

Han er forskningsleder for Cicero, senter for klimaforskning.

– Det er komplisert og stort. Og det spenner over så mange perspektiver. Tiltakene berøre alle sektorer, og effektene av oppvarming vil berøre alle regionene på kloden, forteller han videre.

Viktige saker

Særlig tre saker er ventet å prege toppmøtet:

Støtte til utviklingsland som merker de verste konsekvensene av klimakrisen.

Hvordan det går med innføringen av den nasjonale klimapolitikken medlemslandene allerede har forpliktet seg til.

Energikrisen i Europa og hvilke konsekvenser krisen har for utslippene.

MYE: Det er mange som vil si sin mening under klimatoppmøter. Her fra fjorårets møte. Foto: Scott Heppell

Stormer forbi målene

I Parisavtalen fra 2015 forpliktet samtlige FN-land seg til å kutte utslipp for å begrense global oppvarming til 1,5 grader innen 2030.

Det ser likevel dårlig ut. Verden er på vei mot 2,8 graders oppvarming, ifølge FN-byråene.

Dette er klimatoppmøtet: 190 medlemsland i FN deltar i møtet. I år samles de i turistbyen Sharm El-Sheikh i Egypt.





Forhandlingene dreier seg i stor grad om gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.





Det er ikke lagt opp til at landene skal ta veldig store beslutninger under årets forhandlingsrunde i Egypt. Men fattige land har varslet at de vil løfte kravene om en ny ordning for kompensasjon for stadig hyppigere naturkatastrofer.





Møtet omtales som COP27. Forkortelsen står for Conference of the Parties. «Partene» er i denne sammenhengen landene som har undertegnet FNs klimakonvensjon.





Tilsvarende møter er blitt holdt nesten hvert år siden 1995.

Onsdag sa regjeringen at Norges nye mål er 55 prosent kutt i utslipp, opp fra minst 50 prosent, innen 2030.

Hvordan går det med Norge?

Når Norges delegasjon, med statsministeren og klimaministeren i front, skal vise hvordan Norge har gjort det, er det ikke bare positivt.

Aasland i Zero mener Norge ikke har så mye å skryte av når de ankommer Sharm El-Sheikh.

– Norge har ikke så mye å slå i bordet med når det gjelder å vise til store utslippskutt. Siden 1990 har utslippskurven vært ganske flat, sier hun.

Norge har kuttet 4,7 prosent siden 1990.

Dette er klimaendringene: * Gjennomsnittstemperaturen på jorda er stigende og allerede mer enn 1 grad høyere enn på slutten av 1800-tallet. * Det er ingen tvil om at menneskelig aktivitet har varmet opp kloden, fastslo FNs klimapanel (IPCC) i en rapport i 2021. * Menneskehetens påvirkning på klimaet skyldes i hovedsak utslipp av CO2, metan og andre klimagasser som forsterker atmosfærens naturlige drivhuseffekt. * Utslippene stammer fra forbrenning av kull, olje og gass, avskoging, landbruk og industriprosesser. Dette kommer i tillegg til utslipp av klimagasser fra naturlige kilder. * Økende temperatur på jorda fører til stigende havnivå, mer ekstreme hetebølger, nye nedbørsmønstre, tørke, flom og utryddelse av arter. * Stigende havnivå, hetebølger og tørke kan føre til økt migrasjon mange steder i verden. Høyere temperaturer og tørke kan i noen områder gjøre det vanskelig å produsere mat.

Kilde: NTB

– På papiret kan Norge kanskje vise til utslippskutt, men mye av dette skyldes brannen på Snøhvit i 2020, Equinors anlegg på Melkøya. Det resulterte i et stort vedlikeholdsarbeid som igjen førte til en stor reduksjon i utslippene, sier Aasland.

Bare tomme ord?

Verdens toppledere samles hvert år for å diskutere den store klimakrisen. Det blir laget avtaler og løfter, men likevel ser det ut som om kloden suser forbi målene som blir satt.

Er det bare brutte løfter?

– Gir møtene i det hele tatt noen resultater?

FN-SJEF: Antonio Guterres har over lang tid presisert hvor viktig klimamålene er. Foto: Alberto Pezzali / AP

– Ja, det gjør det. Noen møter gir mer resultater enn andre. For eksempel Paris-møtet ga veldig store resultater. Det var en avtale med sterke ambisjoner. I fjor ble de enige om kvoter, forteller Fuglestvedt.

– Målene kan nås

Verden står i fare for ikke å nå 1,5-gradersmålet fra Parisavtalen av 2015. FN-sjef António Guterres understreker at det fortsatt er oppnåelig.

– 1,5-gradersmålet er på intensiven, og maskinene rister. Så det er i alvorlig fare, sier Guterres.

Han mener likevel at det ikke er for sent. 1,5-gradersmålet går ut på at landene som har signert Parisavtalen, skal tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader.