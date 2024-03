Støre står omgitt av flagg og mikrofoner. Han snur seg mot flaggene.

– Jeg synes det norske flagget er penest.



HVOR ER STØRE? Sammen med kolleger i EU markerte statsministeren at Norge har vært en del av EUs indre marked i tre ti-år. Foto: EU Council Les mer HVOR ER STØRE? Sammen med kolleger i EU markerte statsministeren at Norge har vært en del av EUs indre marked i tre ti-år. Foto: Dario Pignatelli Les mer

Det var en dag for festtaler, men også for politikk. EØS-avtalen er 30 år. Støre var invitert inn i hjertet av EU.

Norge har hundrevis av EU-lover på vent, som skal bli norsk lov.

De vanskeligste ligger i «Ren energipakke». Åtte ulike lover fra EU, fire av dem direktiver. En av dem gir EU-byrået Acer mer makt. En rød klut for mange norske EU-motstandere, også i regjeringen.

På grunn av EØS-avtalen må Norge godta denne lov-pakken.

– Hvordan skal det skje?



KAKE: Tre tiår med like rettigheter for nordmenn og borgere i EU-land ble feiret med kake fredag. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer KAKE: Tre tiår med like rettigheter for nordmenn og borgere i EU-land ble feiret med kake fredag. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer KAKE: Tre ti-år med like rettigheter for nordmenn og borgere i EU-land ble feiret med kake fredag. I midten EU-ambassadør Anders Eide og til venstre næringsminister Jan Christian Vestre. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer KAKE: Tre tiår med like rettigheter for nordmenn og borgere i EU-land ble feiret med kake fredag. Næringsminister Jan Christian Vestre underskrev en ny avtale om industrisamarbeid med EU. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer

– Som du sier, det er jo en pakke. Jeg hører i debatten hjemme at de som har veldig sterke meninger, de er enten for eller mot den pakken. Poenget er at pakker, de pakker man opp. Inni ligger det mange forskjellige beslutninger. Noen av dem er enkle og ukontroversielle. Andre er litt mer krevende, sier Støre.

Han sier at regjeringen nå gjennomgår de ulike delene av energi-pakken.

– Så får vi legge det fram i den orden vi mener er riktig. Det holder vi på med.



– Så dere planlegger egentlig å hoppe over noen direktiver da, som er vanskelige?



– Nei, vi skal ta det skritt for skritt. Som sagt, disse pakkene er et ganske nytt fenomen. Da EØS-avtalen ble inngått, så kom det én og én beslutning. Nå henger de mer sammen.

Lov-pakken kalles også fjerde energimarkedspakke. Målet er å lette overgangen fra fossil energi til ren energi, samt oppfylle klima-forpliktelser.

Pakken skal sørge for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige energipriser.



PARTNERE: Norge er en stormakt i EØS. Her sammen med statsminister Daniel Risch i Liechtenstein og statsminister på Island, Katrín Jakobsdóttir. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer INDRE MARKED: Tidligere statsminister i Italia, Enrico Letta, utreder EUs indre marked. Fredag fikk EØS-landene komme med innspill til endringer. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer FORHANDLET: Jonas Gahr Støre var med på å forhandle fram EØS-avtalen på starten av 90-tallet. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer

Aldri veto

Sammen med EØS-partnerne Liechtenstein og Island fikk Norge 90 minutter av EU-toppenes tid fredag, for å markere at Norge har vært med i EUs indre marked siden 1994. Det betyr like regler for nordmenn og de som bor i EU-land. Enten du driver bedrift, er ansatt, student eller flytter deg over landegrensene.

Se fakta om EØS lenger ned i saken.

Støre minglet med sin venn Emmanuel Macron fra Frankrike, og de andre stats- og regjeringssjefene i EU.

Norge har siden EØS-avtalen trådte i kraft tatt inn alle lover som EU har pålagt oss. Selv om det har vært direktiver, som har vært svært omstridte, for eksempel om privatisering av jernbanen.

– Norge har jo aldri gjennomført et veto fullt ut. Er det mulig?

– Ja, det er klart det er det. Det står jo i avtalen at hvis du ikke tilslutter deg et regelverk, så kan du gjøre det. Men da får det som konsekvens at andre deler av avtalen blir satt ut.

FAMILIEFOTO: EU spanderte 90 minutter på Norge og EØS-avtalen på sitt to dager lange toppmøte. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Støre understreker at Norge til nå har funnet løsning på de spørsmålene, som har vært vanskelige mellom Norge og EU.

På den norske EU-delegasjonen ble det servert EØS-kake. For Støre var det en helt spesielt dag. For 30 år siden jobbet han som byråkrat på Statsministerens kontor. Han var med på å forhandle fram EØS-avtalen.

– I dag har jeg møtt igjen noen av de som jeg har jobbet med for 30 år siden. Det har vært litt sånn personlig sterkt å se at de har vært her og jobbet godt for Norge i alle de årene.

I 1994 hadde han aldri trodd at EØS-avtalen skulle vare til 2024.

– Og jeg ville aldri gjettet den gangen at jeg skulle stå her i dag og markere avtalen som statsminister.



MAKTENS HJERTE: Salen hvor beslutninger tas på vegne av 400 millioner europeere. Støre var plassert ved siden av Estlands statsminister, Kaja Kallas. Foto: Gaetan Claessens Les mer MAKTENS HJERTE: Salen hvor beslutninger tas på vegne av 400 millioner europeere. Støre var plassert ved siden av Estlands statsminister, Kaja Kallas. Foto: Santiago Vergara / TV 2 Les mer

Støre var EU-tilhenger den gangen og er det i dag – uten at han mener det er tid for noen ny EU-søknad.

– Kan det bli aktuelt med veto mot noen av delene på ren energipakke?

– Det har vi ikke diskutert enda, så det kan jeg ikke uttale meg om.