Sykehus totalt ødelagt: – Som å sprenge Oslo universitetssykehus i luften

Shifa-sykehuset, det viktigste og best utstyrte sykehuset på Gazastripen, er nærmest jevnet med jorden.

Det viser bilder av sykehuset som er sluppet etter at den israelske hæren (IDF) sa at de trakk seg ut mandag.

Sykehuset har vært åsted for harde kamper i to uker. Nå etterlates det som en ødemark.

– Dette er hovedsykehuset for folk på Gaza, og nå er alt ødelagt. Dette er som å sprenge Oslo universitetssykehus i luften, sier lege og leder av Norwac, Erik Fosse.

– Ingen andre kan overta

Han har jobbet på Shifa-sykehuset mange ganger, og kaller situasjonen uvirkelig.

– På kort sikt har ikke dette veldig store konsekvenser. Sykehuset har ikke vært i full drift siden november i fjor, forteller Fosse.



BEKYMRET: Kirurg Erik Fosse er godt kjent på Shifa-sykehuset i Gaza. Nå er sykehuset fullstendig ødelagt. Foto: Lise Åserud/NTB.

Men på lang sikt er konsekvensene langt mer alvorlige.

– Det er ingen andre sykehus på Gazastripen som kan overta de funksjonene som Shifa-sykehuset har for menneskene på Gaza, sier Fosse.

Han forteller at ruinene av sykehuset er farlige å være i, og må rives. Det vil ta mange år å gjenreise et slik sykehus, mener Fosse.

Legen har selv kontakt med helsepersonell som befinner seg på Gazastripen. De forteller ham at samfunnet har brutt helt sammen etter månedsvis med krig.

– Sykehusene har store problemer med å fungere. De er fulle av flyktninger, og fungerer som en form for flyktningleirer.

FØR OG ETTER: Satellittbilder viser omfanget av ødeleggelsene. Det første viser Shifa-sykehuset 1. juni 2022. Det siste bildet er fra 1. april 2024. Foto: Maxar Technologies via AP

– Tør ikke dra på jobb

I tillegg kommer ikke helsepersonell på jobb, grunnet krigshandlingene.

– De er redde for å være på sykehusene. Når Israel har tatt seg inn på sykehus tidligere, har de arrestert de ansatte. Mange av dem sitter fortsatt fengslet i Israel, hevder Fosse til TV 2.

Palestinske leger har tidligere fortalt om å ha vært i israelsk fangenskap.

UTBOMBET: Israelske angrep har satt Shifa-sykehuset helt ut av spill. Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters.

Da israelske styrker tok seg inn på sykehuset, advarte palestinske myndigheter om at alvorlig sårede pasienter fikk behandling der.

IDF har på sin side begrunnet angrepet med at de målrettet gikk etter Hamas-soldater som de hevder gjemte seg bevisst på sykehuset blant sårbare sivile.

PÅ INNSIDEN: Sykehuset er fullstendig ødelagt av angrep fra luften og bakken. Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters.

Titalls døde

Titalls lik skal ligge inne på sykehusområdet, etter at IDF trakk seg ut.



Flere leger og sivile på det ødelagte sykehusområdet sa til nyhetsbyrået AFP mandag at det er funnet minst 20 lik, hvorav noen var overkjørt av militære kjøretøy.

Ismail al-Thawabta, sjef for det Hamas-drevne mediekontoret i Gaza, hevder på sin side at IDF drepte 400 palestinere i og rundt sykehuset.

DØD: Et nedbrutt lik ligger på bakken utenfor Shifa-sykehuset første april. Foto: Dawoud Abu Alkas/Reuters.

Blant dem skal det ha vært en kvinnelig lege og hennes sønn, i tillegg til en annen lege.

Al-Thawabta og flere vitner påstår dessuten at israelerne pløyde opp en massegrav som anlagt på Shifa-sykehusets gårdsplass i november, og at de etterlot mange lik blottlagt.

– Dette er en forbrytelse mot menneskeheten, sier al-Thawabta.

– Gullstandard for krigføring

Hamas og legene på sykehuset har avvist IDFs påstander om at Hamas-soldater gjemte seg blant sivile på sykehuset.



IDF hevder videre å ha drept flere hundre militante palestinere, og pågrepet så mange som 900.

Mandag hyller israelske myndigheter angrepet. De kaller det en «gullstandard» for urban krigføring.

– Jeg mener terroraksjonen mot Shifa-sykehuset, og den påfølgende spesialstyrkeoperasjonen for å rense sykehuset for terrorister, vil studeres av framtidige generasjoner av militærstrateger, som gullstandarden for krig i bebygde områder, sier pressetalsmann Avi Heyman.