Sykdomsryktene om Putin koker

Denne uken hevdet lekkede Pentagon-dokumenter at Putin har kreft. Er det sant, eller er det desinformasjon designet for å gjøre en uberegnelig president sårbar?

ER PUTIN SYK?: Her er Putin i begravelsen til den tidligere sovjetiske presidenten Mikhail Gorbatsjov i fjor. Foto: Russian pool via AP

Er Russlands president Vladimir Putin syk? Eller til og med døende?

Mange, forsterket av en påstand om en kreftdiagnose i de lekkede Pentagon-dokumentene, ser ut til å mene det.

RYKTER: Mange spekulerer i om Russlands president er syk. Foto: Maxim Shemetov / Reuters

Siden invasjonen av Ukraina startet, har den russiske presidentens angivelig forverrede helse vært gjenstand for vanvittige spekulasjoner.

PROFESSOR: Sven g. Holtsmark er professor ved Forsvarets Høgskule. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Denne gangen har de visstnok bakgrunn i de lekkede dokumentene.

– De har jeg ikke sett, og jeg har inntrykk av at de ikke er lett tilgjengelige, sier professor ved Forsvarets Høgskule, Sven G. Holtsmark, til TV 2

Spekulasjonene rundt Putins helse har Kremls pressesekretær Dmitrij Peskov bagatellisert flere ganger, med henvisning til Putins «utmerkede» helse.

– Ukrainske, britiske, og amerikanske informasjonsspesialister har kastet ut forskjellige påstander om presidentens helsetilstand de siste månedene.

BAGATELLISERER: Kremls pressesekretær hevder at Putins helse er god. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP

– Disse er ikke annet enn forfalskninger, sa Peskov under en pressebrief i fjor.

Hevder han får hjelp av israelske leger

En Telegram-kanal kalt General SVR, angivelig driftet av tidligere offiserer fra Russlands etterretningstjeneste, har lenge sagt at Putin er syk.

De hevder at Putin får kreftbehandling av israelske leger, med hjelp av andre vestlige medisiner.

ISRAEL: Det israelske flagget utenfor ambassaden deres i Moskva. Foto: Vasily Maximov / AFP

TV 2 var denne uken i kontakt med den israelske kreftklinikken sin avdeling i Moskva. Vi spurte om de kunne bekrefte eller avkrefte at Putin får behandling hos dem.

– Nei, det kan vi ikke. Det er konfidensielt, er svaret TV 2 fikk.

Fredag hevder imidlertid Telegram-kanalen at Putin har fått et nytt behandlingsopplegg, etter at to angivelige runder med cellegift hos de israelske behandlerne ikke har gitt ønsket effekt.

CELLEGIFT: En Telegram-kanal hevder at Putin har fått to runder med cellegift. Foto: Matt Rourke / Reuters

– Det er allerede utarbeidet en ny behandlingsstrategi for presidenten, som skal implementeres på lørdag, skriver de.

De sier også at helsen til presidenten fortsetter å forverres.

Man kan ikke verifisere noen av uttalelsene til General SVR, siden de ikke oppgir kildene sine.

Men i en uttalelse til nettmagasinet Insider, sier en talsperson for kanalen at han har «full tillit» til kildene som «aldri har sviktet oss».

Er han egentlig syk?

Over ett år har gått siden Russland invaderte Ukraina.

Siden da har altså helsen til Putin vært et gjentagende emne for diskusjon.

Men her sitter han fortsatt ved roret i Russland, i live og tilsynelatende frisk, mens landet fortsetter å føre sin krig mot Ukraina.

STYRER: Putin er tilsynelatende fortsatt frisk. Foto: Sputnik / Pavel Byrkin / Kremlin via Reuters

Det er i tillegg grunn til at man kan tvile på sannheten til disse ulike helsepåstandene.

Krigen i Ukraina har ikke vært avgjørende for rykteflommen.

Putin har nemlig vært gjenstand for flere rykter og artikler som tyder på at han har vært syk – i årevis.

– Slike rykter har dukket opp gjennom hele Putins periode ved makten, og han lever fortsatt, sier professor Holtsmark til TV 2.

Det er altså ikke noe nytt med påstandene som kom frem i de lekkede Pentagon-dokumentene denne uken.

De har allerede vært her lenge.

RYKTER: Holtsmark mener det kun er tomme spekulasjoner. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Inntil vi har noe mer enn udokumenterte rykter, er det lite som kan sies om dette – det blir tomme spekulasjoner, og tomme spekulasjoner er verdiløse.

– Det eneste vi vet, er at Putin fungerer, og at vi ikke kan si hvor lenge han blir sittende ved makten, poengterer Holtsmark.

Bevisene for Putins sykdom er altså tynne.

Det fremstår som sannsynlig at både han og krigen i Ukraina vil fortsette en god stund enda.