Andrej Medvedjev forteller i intervju med TV 2 at han møtte sjefen for leiesoldathæren Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, under opphold i en av treningsleirene.

Medvedjev har ingenting positivt å si om sin tidligere sjef, oligarken som går under tilnavnet «Putins kokk».

«PUTINS KOKK»: Jevgenij Prigozjin ble styrtrik på lukrative, statlige catering-kontrakter. Foto: REUTERS/Misha Japaridze/Pool/File Photo

– Hvordan var han?

– Selvtilfreds. Ynkelig, på en måte. Dum. Jeg tror han er syk i hodet. Det er i alle fall noe som ikke stemmer med ham mentalt, sier Medvedjev.

Han beskriver videre Prigozjin som en type person som tror han kan bestemme over alt og alle og selv gjøre som han vil.

BERYKTET: Prigozjin leder den beryktede Wagner-gruppen, og har personlig tette bånd til Kreml. Foto: Sergei Ilnitsky/AP

– Hele verden kjenner jo til hvordan Wagner er nå. Hvordan de henretter folk. Jeg bemerket selv dette til Prigozjin. Men dette må han leve med og få som fortjent.

Medvedjev hevder at et av motivene for å flykte til Norge, er at lederne i Wagner-gruppen, og da først og fremst Prigozjin, skal straffes for det hæren av leiesoldater har gjort i krigen i Ukraina.

– Prigozjin er mannen som er ansvarlig for at jeg mistet mange av mine kamerater. Som ikke fikk betalt det de ble lovet, og som døde på grunn av ordrene de fikk fra ham.

Når det gjelder hva han selv har gjort i Ukraina, er Medvedjev tilbakeholden med informasjon, så lenge han fortsatt gjennomfører avhør med politiet.

– Drepte du noen i Ukraina?

- I krig, for eksempel i andre verdenskrig, var det et uttrykk som het regulær stridende. Jeg var en vanlig soldat. Jeg ga selv ingen ordrer, verken lovlige eller ulovlige.

– Drap på sivile, har du deltatt i det?

– Så lenge jeg var tilknyttet dette selskapet, hørte eller så jeg ingenting som tydet på at Wagner drepte sivile. Kanskje de holdt det skjult, men jeg så selv aldri noe sånt.

WAGNER: Soldater utenfor Wagner-gruppens hovedkvarter som ble åpnet i St. Petersburg i november i fjor. Foto: OLGA MALTSEVA/AFP

Medvedjev beskriver organisasjonen som vanskelig å forstå, men hevder at han knapt var i kontakt med sivilbefolkning på noe tidspunkt.

Han forteller også at gruppen hadde strenge regler og straffer.

Risikerer «hevnens hammer»

Det har Wagner-gruppen også for personer de mener forråder dem, som Medvedjev.

– For dem er jeg en forræder.

Derfor er han sikker på at han vil bli drept om han vender tilbake til Russland.

– De vil ikke være interessert i å ha en som meg i fengsel, når de slår hodet i stykker på andre med slegge eller skyter dem offentlig. Nei, jeg vil bli ryddet av veien umiddelbart.

I november sirkulerte en video på meldingstjenesten Telegram, som viste den brutale henrettelsen av en en Wagner-soldat som overga seg i Ukraina, og senere returnert til Russland.

Han fikk hodet tapet fast til en murvegg og ble slått i hjel med en slegge.

Prigozjin forsvarte henrettelsen, og sa at det var «en hund som fikk en hundedød», og at soldaten som ble slått i hjel var en mann som hadde forrådt sitt folk og kamerater.

– Jeg kommer til å bli drept, det er det eneste som er i vente for meg i Russland, svarer Medvedjev på spørsmål om hva han tror vil skje dersom han sendes tilbake.

– Som tidligere kriger i Wagner, er du farlig?

– Nei, jeg er bare en vanlig mann. Jeg har ingen onde hensikter. Jeg har bare lyst til å leve livet mitt i et land der de respekterer menneskerettigheter og frihet. Bare leve helt vanlig og begynne livet på nytt.

Sier unnskyld til ukrainere

Medvedjev forteller at krigen i Ukraina har endret ham.

– Det var ganske fælt å kjenne hvordan jeg selv ble forandret. På grunn av den russiske propagandaen. Jeg vokste opp på barnehjem og fikk alltid høre hvor viktig det var med patriotisme. Og det, å på et tidspunkt oppdage at alt dette bare var tullprat, at de drev og sa dette bare for å overbevise meg om ideene deres. Jeg vet ikke...

Han sier han mener at krigen aldri burde startet, at Ukraina er en suveren stat, og at både Donbas og Krim er en del av Ukraina.

– Før var alt bra, og vi kunne reise og besøke hverandre. Nå er det uoverenstemmelser, misforståelser og fiendskap. Jeg vet ikke hvorfor det har blitt slik.

Han har forståelse for at ukrainere i Norge reagerer negativt på at han har kommet hit.

– Jeg skjønner at for dem er jeg ond. At de sikkert vil forakte meg. Men jeg har lyst til å be dem om unnskyldning. Jeg er bare 26 år og har erkjent at det jeg gjorde var galt.

Tror flere vil vekk fra Wagner

Medvedjev sier at han snakker ut om det som skjedde, fordi han ønsker å gjøre alt han kan, selv om det kanskje ikke er så mye, for å forhindre at flere fæle ting skal skje i Ukraina.

Han sier at han også er klar for å forklare seg overfor representanter for ukrainske myndigheter, om de skulle ønske å avhøre ham.

FLUKTEN: Med kartet foran seg forklarer Andrej Medvedjev til TV 2 hvordan han klarte å ta seg over grensen til Norge 13. januar. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

På spørsmål om han har kontakt med gamle venner i Wagner eller Russland nå, svare han nei. Samtidig tror han at de før eller siden vil gjenoppta kontakten.

Mange av de han var i Ukraina med er tilbake i Russland. Noen har blitt skadet og havnet på sykehus, mens noen dro etter at kontrakten deres løp ut.

– Men jeg tror alle er på linje med meg. Mange som var i Wagner sammen med meg ville bare vekk. Men de får det ikke til.