Sveriges statsminister: –Regjeringen ser svært alvorlig på hendelsen

– Det er nok snakk om sabotasje, sier Sveriges statsminister Magdalena Andersson om gasslekkasjene som er oppdaget i Østersjøen.

Regjeringskontorets krisehåndteringsorganisasjon er aktivert, ble det opplyst da regjeringen i Sverige holdt pressekonferanse om situasjonen.

Ikke vært i kontakt med Russland

Hun sier eksplosjonene har skjedd i svensk og i dansk økonomisk sone, men ikke på svensk og dansk territorium.

– Det er ikke spørsmål om et angrep på svensk eller dansk territorium. Men med det sagt, ser regjeringen svært alvorlig på det som har skjedd, sier Andersson.

De har hatt kontakt med blant annet Tyskland, NATO og Danmark, men ikke med Russland, som er en av ledelsens eiere gjennom det statseide selskapet Gazprom.

– Vi har ikke vært i kontakt med Russland, sier utenriksminister Ann Linde.

SABOTASJE: Ministrene har aktivert en krisehåndteringsorganisasjon. Foto: FREDRIK PERSSON/AFP

Ønsker ikke å spekulere i motiver

Det har vært avholdt en rekke møter på dag- og kveldstid tirsdag.

– Vi fortsetter å samle inn fakta og informasjon, både gjennom våre myndigheter og gjennom våre samarbeidspartnere, sier Linde.

– Vi utelukker ingen scenarioer og vi vil ikke spekulere i motiver eller aktører. Det vi kan slå fast er at det er snakk om sannsynlig sabotasje, fortsetter hun.

Sveriges regjering har dermed kommet til samme konklusjon danskene, som tidligere tirsdag kveld uttalte at de anser lekkasjene som et resultat av «bevisste handlinger» og at det ikke kan være en ulykke.

SPEKULERE: Sveriges utenriksminister Ann Linde vil ikke spekulere i motiver eller aktører. Foto: INTS KALNINS/Reuters

Hendelse utenom det vanlige

Forsvarsminister Peter Hultqvist har vært i kontakt med øverstkommanderende, og Forsvaret er klare til å frigjøre marine enheter ved behov. Det er gjort «forberedende justeringer» på grunn av hendelsen.

– Når vi vurderer sannsynlig sabotasje, er det en hendelse utenom det vanlige. Vi vil jobbe intensivt med denne problemstillingen den kommende tiden, sier Hultqvist.

INTENSIVT: De jobber intensivt med problemstillingen. Foto: FREDRIK SANDBERG/AFP

Sveriges avtroppende statsminister Magdalena Andersson sier under et pressetreff tirsdag kveld at Norge har varslet Sverige om økt droneaktivitet i Nordsjøen.