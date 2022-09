Sverigedemokraterna legger fram krav for ny regjering i Sverige

Sverigedemokraternas partileder Jimmie Åkesson sier sikkerhetspolitikken blir viktigst for partiet i eventuelle regjeringsforhandlinger. Foto: Pontus Lundahl/TT

Partiet vil blant annet innføre tiggeforbud, utvisning ved lovbrudd og opprette «visitasjonssoner» i Sverige. Det innebærer at politiet kan foreta kroppsvisitasjoner av personer og biler uten særskilt grunn.

– Sikkerhetsspørsmål vil gå foran alt annet i neste regjeringsperiode, sa SD-leder Jimmie Åkesson på en pressekonferanse onsdag.

– Vi er klar over at ikke all vår politikk vil bli en realitet etter regjeringsskiftet, men vi stiller krav innen en rekke politiske områder, la han til.

SD vil også innføre forvaringsdommer for samfunnsfarlige kriminelle, senke den strafferettslige alderen i Sverige og innføre kraftige innstramminger av straffelovgivning og regler for prøveløslatelse.