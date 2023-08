– ­Sverige er ­et prioritert mål for terror

SKJERPER KONTROLLEN: Statsminister Ulf Kristersson forteller at trusselsituasjonen er skjerpet. Foto: Caisa Rasmussen / TT / NTB

Sveriges statsminister Ulf Kristersson og justisminister Gunnar Strömmer briefer tirsdag pressen om sikkerhetssituasjonen i landet, i kjølvannet av flere koranbrenninger i sommer.

– Vi er i daglig kontakt med sikkerhets- og etterretningstjenestene for tiden. Så alvorlig mener vi at situasjonen er, sier Kristersson.

Innfører ny lov

Sverige skjerper grensekontrollen, etter å ha sett en klar økning i trusselbildet.

– Personer med veldig svak kobling til Sverige skal ikke kunne komme til Sverige for å begå lovbrudd, sier Kristersson.



– Vi har en eskalert trusselsituasjon. Sverige har gått fra å være et legitimt til et prioritert mål for terror etter koranbrenningene, utdyper justisminister Strömmer.

JUSTISMINISTER: Gunnar Strömmer. Foto: Caisa Rasmussen / TT / NTB

Dette må også gjenspeiles i Regjeringens instruksjoner til politimyndighetene, mener han.

– Det er egentlig to deler: En strengere grensekontroll og en ny lov som trer i kraft i dag, som gir politiet økt mulighet til å gjennomføre kontroller ved grenseområdene. Det innebærer blant annet at de kan gjennomføre kroppsvisitasjoner og søke igjennom kjøretøy, samt utvide kameraovervåkningen, forteller Strömmer.

I kontakt med andre land

Statsminister Kristersson forteller også at Sverige har vært i kontakt med mange muslimske land i kjølvannet av koranbrenningene.

– Vi har kommet med det viktige budskapet til dem om at vi står opp for svensk ytringsfrihet. Vi forventer at de respekterer det, sier Kristersson.

Kristersson sier at man ikke vil vurdere å justere loven om ytringsfrihet, og at man i stedet skal vurdere om det kan gjøres endringer i kravene for å få tillatelse til offentlige forsamlinger.

Salwan Momika og Salwan Najem, som har gjennomført tre koranaksjoner den siste tiden, har ifølge SVT trukket tilbake de tre søknadene de hadde inne om nye aksjoner hos politiet i Stockholm. Ifølge SVT er det uvisst hvorfor disse søknadene er trukket tilbake.

På Ukrainas side

Den svenske regjeringen er ikke blind for at den geopolitiske situasjonen – krig i Ukraina og svensk Nato-søknad – kan påvirke sikkerheten i landet.

Den kan blant annet påvirke andre lands motivasjon for å bruke Sverige som politisk brikke.

– Sverige står entydig på Ukrainas side og Russland har interesse av å svekke støtten til Ukraina, påpeker Kristersson.

– Det finnes et alvor i dette som jeg tror de fleste kan forstå, legger han til.