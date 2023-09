Sverige endrer alkoholrådene – trosser nordiske kostholdsråd

ILLUSTRASJONSFOTO: Helserisikoen ved å drikke alkohol er større for menn, ifølge svenske forskere. I tillegg til risiko for avhengighet og skader på hjerne og lever, øker også kreftrisikoen. Foto: Hanna Johre / NTB

Rådene er de samme for både kvinner og menn, og er en klar innstramming i alkoholrådene for menn sammenlignet med tidligere.

Likevel trosser svenskene de nordiske ernæringsanbefalingene som sier at man bør avstå helt fra alkohol, da det ikke er noen «trygg grense» for alkoholforbruk.

Ifølge Socialstyrelsen er det svensker som drikker ti standardglass alkohol eller mer i uka, eller dem som drikker minst fire standardglass eller mer per anledning en gang i måneden, som bør tilbys støtte fra helsevernet.

Økt kreftrisiko

For menn betyr det en reduksjon på fem standardglass i uka og et standardglass per anledning.

Oslo 20230131. Illustrasjon: Drikking alene. Modellklarert Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Et standardglass tilsvarer en liten sterkøl eller et lite glass vin. Drikker man mer enn alkoholrådet anbefaler, klassifiseres det som risikobruk i Sverige.

Grunnen til innstrammingen er forskning som viser at menn har høyere risiko enn tidligere antatt for alkoholrelaterte helseskader, ifølge Thomas Lindén, avdelingsleder i Socialstyrelsen.

For i tillegg til risiko for avhengighet og skader på hjerne og lever, er risikoen for kreft også høyere, sier han.

Menn mer utsatt

At alkoholgrensen for menn var høyere enn for kvinner i de tidligere anbefalingene, skyldes ifølge Lindén at kvinner har en høyere alkoholkonsentrasjon i blodet enn menn med likt forbruk.

– Men det vi nå har tatt med i vurderingen, er at menn har større helserisiko ved samme forbruk. De rammes også i større grad av ulykker i forbindelse med alkohol, sier han.

– Jo mer alkohol man drikker, jo større er helserisikoen, føyer han til.

Alkoholrådene i Norge tilsier at kvinner ikke bør drikke mer enn 10 gram alkohol om dagen, mens menn ikke bør drikke mer enn 20 gram alkohol om dagen, ifølge Helsedirektoratet.