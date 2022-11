Sverige: Brødre tiltalt for grov spionasje på vegne av Russland

Brødrene på 42 og 35 år er mistenkt for å ha gitt hemmelig informasjon fra den svenske sikkerhetstjenesten og forsvaret til Russland.

Den eldste av de to brødrene har jobbet i Must (Den militære etterretnings- og sikkerhetstjenesten) og Säpo (sikkerhetspolitiet), ifølge Aftonbladet.

Ifølge opplysninger til Dagens nyheter har han også vært ansatt i Sveriges mest hemmelige etterretningsorganisasjon, KSI.

– En av de to tiltalte var ansatt i Sikkerhetspolitiet mellom 2014 og 2015. Før det jobbet han i det svenske forsvaret. Det er under disse ansettelsene det mistenkte ervervet skal ha funnet sted. Målet har vært å gå til en fremmed makt, i dette tilfellet Russland, skriver den svenske sikkerhetstjenesten (Säpo) i en pressemelding.

Aftonbladet skriver at 42-åringen skal ha hatt svært sensitivt materiale på sin private datamaskin. Da han ble pågrepet, skal den yngste ha knust en harddisk og kastet den i en søppelbøtte i Uppsala.

Ble pågrepet i 2021

De spiontiltalte risikerer livsvarig fengsel om de blir dømt, ifølge avisen.

De mistenkte ble pågrepet i henholdsvis september og november 2021 og har sittet i varetekt siden den gang, opplyser sikkerhetstjenesten.

Etter at Sikkerhetspolitiet fattet mistanke til den tidligere ansatte, ble det i 2017 iverksatt en forundersøkelse under ledelse av påtalemyndigheten ved Nasjonal sikkerhetsenhet.

– Sikkerhetspolitiet ser svært alvorlig på det som skjedde. Den mistenkte forbrytelsen er en risiko som enhver sikkerhetstjeneste er godt klar over, selv om vi gjør alt for å motvirke den. Sikkerhets- og etterretningstjenester er et prioritert mål for utenlandske makter som bruker store ressurser på å få informasjon om operasjonene, sier Anders Kassman, avdelingsleder i Säpo.

Pengebeløp

Etterforskningen skal ha avdekket at 42-åringen mellom september 2016 og juli 2017 mottok og skjulte opprinnelsen til et stort beløp i dollar, tilsvarende 380.000 svenske kroner.

Ifølge tiltalen var det den yngste broren som holdt den løpende kontakten med GRU, som mistenkes for å ha overlevert hemmeligstemplet informasjon og som skal ha håndtert pengeoverføringene, ifølge Expressen.

42-åringen nekter ifølge sin forsvarer Anton Strand for å ha gjort seg skyldig i noe straffbart.