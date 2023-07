Svensk rapper pågrepet – mistenkt for å ha bestilt drap på 15-åring

DRAPSETTERFORSKNING: 15-åringen ble skutt i Skogås, sør for Stockholm. Her er politiet på stedet og har satt opp sperringer. Foto: Jessica Gow/TT / NTB

Dersom du leser svenske aviser, har du trolig fått med deg at en svensk 15-åring ble skutt og drept på en sushirestaurant i januar.

TV 2 har fått tilgang til dokumenter som viser at en ny person er pågrepet i forbindelse med drapet, og at det er en artist med flere titalls millioner avspillinger på Spotify.

Flere mistenkte

Aftonbladet skrev at en 17-åring lokket den avdøde til åstedet før han ble drept, og at en 15-åring er mistenkt for å ha utført drapet.

Expressen hevder at en ungdommen fikk 100.000 kroner for å utføre drapet.

Den nyeste utviklingen er at en rapper er pågrepet for sin rolle i saken. Ifølge rettsdokumentene TV 2 har fått tilgang til, er det tre årsaker til arrestasjonen. Hovedessensen er at han er mistenkt for å ha instruert skytteren om å drepe 15-åringen.

Han etterforskes også for å ha tilknytning til kidnapping og et annet mordforsøk.

MINNEPLASS: Det ble laget en minneplass i Skogås etter drapet. Foto: Janerik Henriksson/TT

Gjengkrig

I dokumenter fra Södertörns tingsrett står det at rapperen ble pågrepet formiddagen 1. juli, og at politiet mener «det er fare for at mistenkte ved å fjerne bevis eller på annen måte vanskeliggjør etterforskningen av saken».

Svenske avsier, blant annet Aftonposten, skriver at drapet antas å være knyttet til en gjengkrig i nabolandet vårt.

TV 2 har tidligere omtalt at drapet også har en link med skyteepisoder og eksplosjoner i Stockholm, som var del av en voldsbølge som traff den svenske hovedstaden i januar.