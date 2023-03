Svarte med å brenne søppel i gatene

Politiet startet ved 20-tiden å oppløse demonstrasjonen i Paris ved hjelp av tåregass og vannkanoner.

Omtrent 7000 demonstrasjoner hadde samlet seg ved Place de la Concorde, ifølge Reuters. Demonstrantene har kastet brostein mot politiet, ifølge en journalist i nyhetsbyrået.

Byen er preget av søppelstreik. 8000 tonn søppel ligger i gatene. Årsaken er at renholdsarbeidere streiker mot presidentens pensjonsreform.

TÅREGASS: Politiet har brukt tåregass mot demonstrantene på Place de la Concorde i Paris Foto: Alain Jocard / AFP / NTB

Stinkende by

Et av de flere meter høye søppelbergene ligger rett ved siden av restauranten til Loris Uzan. Det passer dårlig.

KVALMENDE: Restauranteier Loris Uzan er ikke kjempefornøyd med å ha et søppelberg utenfor restauranten. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Dagene blir litt bedre. Det blir varmere. Så lenge det var kaldt, kjente vi det ikke så godt. På uteserveringen blir lukten kvalmende. Det er ikke topp, sier han.

I tillegg skjønner ikke de utenlandske turistene mye av det som skjer. En av dem er Jacqueline Costa fra Brasil. Sammen med moren tar hun bilde foran søppelberget.

FRA BRASIL: Jacqueline Costa og moren er turister i Paris. Foto: Santiago Vergara / TV 2

– Det er litt ubehagelig. Jeg tror at for de som er her for første gang så er det lite tiltalende. Det blir førsteinntrykket, sier hun.

Paris er verdens mest besøkte turistmål, nå innhyllet i en eim av matrester og annet avfall.

Gateartisten Alice Catanzaro støtter likevel kampen mot pensjonsreformen.

– Folket vil fortsette å kjempe. Vi vil ikke gi opp. Dette vil fortsette, kanskje enda sterkere, sier hun til TV 2.

STØTTER KAMPEN: Alice Catanzaro opptrer i Paris' gater. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Tvang gjennom

Reformen innebærer blant annet at franskmenn må jobbe til de blir 64, og ikke til 62, som nå. Rett før avstemningen i Nasjonalforsamlingen torsdag, annonserte statsminister Elisabeth Borne at det ikke ble noen avstemning.

Demonstranter samlet seg spontant for å demonstrere regjeringens avgjørelse. Foto: Pascal Rossignol / Reuters / NTB

President Emmanuel Macron benyttet seg av en spesiell paragraf i den franske grunnloven, 49.3, som gir ham retten til å tvinge gjennom forslag.

Han turte ikke gjennomføre avstemningen av frykt for å tape.

Pariseren Jacques Matteo skjønner behovet for å øke pensjonsalderen. Med eldrebølgen blir det færre som må betale for flere pensjonister.

Pariseren Jacques Matteo skjønner behovet for å øke pensjonsalderen. Foto: Santiago Vergara / TV 2

Han misliker sterkt det som skjer med byen, som er dynget ned av søppel.

– Jeg mener det er beklagelig. Det gir et dårlig inntrykk av Paris, som er en veldig veldig vakker by. Det gir inntrykk av at du lar det skure og gå. Jeg støtter det ikke.