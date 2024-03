– Svært bra av Norge

BRUSSEL (TV 2): Generalsekretæren roser Jonas Gahr Støre for nyheten om at Norge vil oppfylle Nato-kravene.

Torsdag presenterte han sin siste årsrapport for Nato. Alliansen han har ledet siden 2014.

Etter planen skal han reise hjem 1.oktober. Favoritt-kandidaten til å etterfølge ham møter en kald skulder fra flere land. Det har startet spekulasjoner om at Stoltenberg må forlenge en femte gang.

– Det har vært et privilegium å være generalsekretær her i Nato. I en skjebnetid for vår sikkerhet med en krig i Ukraina, sier Stoltenberg.

Han legger til at alt hans fokus er å gjøre jobben sin fram til oktober.

– Og så er jeg helt sikker på at alliansen finner en god etterfølger.



– Er du helt sikker på at du kan reise hjem i høst?

– Ja, jeg er sikker på det fordi alt har sin tid. Og fordi det nå er flere kandidater som har lansert sitt kandidatur. Da er jeg trygg på at etter litt fram og tilbake så kommer alt til en god løsning.

Ros til Norge

ROS: Svært bra sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til dagens nyhet fra Jonas Gahr Støre om at Norge vil oppfylle NATOs mål om penger til forsvar allerede i år. Foto: Javad Parsa/NATO

Årsrapporten viser at 11 av 31 medlemsland oppfylte målet om å bruke to prosent av BNP i 2023. I år kommer tiltallet til å være minst 18 av 32.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa torsdag at Norge kommer til å oppfylle dette målet allerede i år. To år før planlagt.

– Det er gode nyheter at Norge kommer til å nå målet om å bruke to prosent på forsvar i år. Det er et uttrykk på at Norge, som stadig flere andre Nato-land, tar forsvar på det største alvor.

På pressekonferansen trakk Stoltenberg fram Norge spesielt.

– I en verden der vi har naboer som bruker militær makt mot Ukraina, mot andre naboer, så er det viktig at vi investerer. Nå gjør Norge det, og det er svært bra, sier han til TV 2.

Ikke enige

Fortsatt mangler Ukraina store mengder ammunisjon. Stoltenberg mener dette delvis skyldes mangel på politisk vilje. Nato-landene venter på at Kongressen i USA skal vedta en støttepakke på 60 milliarder dollar.

– Den beslutningen er ikke tatt. Dermed har mye av støtten fra USA gått ned. I tillegg er det jo et problem at Nato-land over år har investert for lite i forsvar.

Selv om han ser lyst på at flere kontrakter er inngått med forsvarsindustrien, så mener han at tempoet må opp.

Nederlands avtroppende statsminister, Mark Rutte, er fortsatt favoritt til å overta jobben til Stoltenberg. Land som Ungarn og Tyrkia skal være kritiske til Rutte, i tillegg til flere øst-europeiske land.

Da Stoltenberg ble ansatt skjedde det i slutten av mars 2014. Han tiltrådte i oktober samme år.