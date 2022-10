Superstjernen i hardt vær – formuen stuper

OVER: Tirsdag annonserte Adidas at deres samarbeid med Kanye West er over. Foto: Reuters / AFP

De siste ukene har det kommet flere svært kontroversielle utsagn fra den amerikanske rapstjernen Kanye West.

Særlig har hans utsagn rettet mot det jødiske samfunnet vakt oppsikt.

Melding slettet

I en av postene på Twitter, skrev rapperen følgende:

«I’m a bit sleepy tonight but when I wake up I’m going death con 3 On JEWISH PEOPLE.»

Meldingen har senere blitt slettet.

Kommentarene har ført til at en rekke av Wests samarbeidspartnere har kuttet bånd med rapperen.

Sist i rekken er sportsgiganten Adidas.

Tolereres ikke

Det til tross for at superstjernen hevdet at han kunne komme med antisemittiske utsagn, uten at Adidas kom til å droppe han.

– Adidas tolererer ikke antisemittisme og noen annen form for hatytringer. Ye (Kanye West, journ.anm) sine nylige kommentarer og handlinger har vært uakseptable, hatefulle og farlige, og de bryter med selskapets verdier som mangfold og inkludering, gjensidig respekt og rettferdighet, sto det i en uttalelse fra selskapet.

At Adidas bryter samarbeidet, får direkte konsekvenser for rapperen, ifølge Forbes Magazine.

Fortsatt rik

For nå er ikke lenger West milliardær.

Rapperens avtale med Adidas var, ifølge magasinet, nemlig verdt hele 1,5 milliarder dollar.

Uten Adidas-avtalen er West nå god for 400 millioner dollar. Resten av rapperens formue anslås å komme fra blant annet eiendom og hans egen musikk-katalog.