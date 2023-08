Sugerør og kopper i papir er kanskje ikke så miljøvennlige likevel

Belgiske forskere fant kjemikalier som er potensielt skadelige for mennesker, dyreliv og miljø i 18 av 20 merker med sugerør.

Stadig flere land, blant dem Storbritannia og Belgia, har forbudt salg av engangsplastprodukter, inkludert sugerør, og plantebaserte versjoner har blitt populære alternativer.

I 2021 ble det forbudt med blant annet sugerør, q-tips og bestikk av plast.

I den første analysen av sitt slag i Europa, og bare den andre i verden, testet forskerne 39 merker av sugerør for gruppen av syntetiske kjemikalier kjent som poly- og perfluoralkylsubstanser (PFAS).

PFAS ble funnet i de fleste sugerørene som ble testet, og var mest vanlig i dem som var laget av papir og bambus, ifølge studien. Den er publisert i tidsskriftet Food Additives and Contaminants.

Syntetiske kjemikalier

Miljøforskeren Thimo Groffen ved Universitetet i Antwerpen sa at forskerne ville finne ut om PFAS var i plantebaserte sugerør solgt i Belgia, etter at de ble oppdaget i sugerør solgt i USA.

De kjøpte 39 merker med sugerør laget av fem materialer – papir, bambus, glass, rustfritt stål og plast – hovedsakelig fra butikker, supermarkeder og fastfood-restauranter, før de testet dem i to runder for PFAS.

Flertallet av merkene – 27 av 39, eller 69 prosent – inneholdt PFAS, med i alt 18 forskjellige PFAS påvist.

En rekke land har vedtatt forbud mot plastsugerør de siste årene. Foto: Wilfredo Lee / AP / NTB

Mest sannsynlig i papirsugerør

Det var mest sannsynlig at papirsugerørene inneholdt PFAS, med kjemikaliene påvist i 90 prosent av de testede merkene.



PFAS ble også påvist i fire av fem merker i bambus, tre av fire i plast og to av fem av glass. De ble ikke påvist i noen av de fem typene i stål.

Tilstedeværelsen av kjemikaliene i nesten alle merker av papir betyr sannsynligvis at det i noen tilfeller blir brukt som et vannavstøtende belegg, sa forskerne.

Papirkopper med bioplast

Også papirkopper er problematisk, skal vi tro en ny forskningsstudie fra Göteborgs universitet. Ifølge studien kan papirets giftige kjemikalier gjøre like mye skade på levende organismer som en plastkopp hvis den havner i naturen.



Forskerne testet effekten som engangskopper av forskjellige materialer har på larvene til sommerfuglmyggen.

Svakheten med papir som matemballasje er at det ikke tåler væsker eller fett. For å hindre at drikken i papirkoppen lekker, er innsiden belagt med en bioplast, som til tross for at den kan brytes ned raskere enn oljebasert plast, fortsatt kan være giftig, viser studien.

– Noen kjemikalier i bioplasten vet vi er giftige, andre mangler vi kunnskap om. Det er også en potensiell helsefare fordi papiremballasje med plastfilm til mat blir mer og mer vanlig. Vi eksponeres for plasten gjennom maten som kan introdusere giftstoffer i kroppen vår, sier professor Bethanie Carney Almroth.