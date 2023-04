Stusset da faren sa «Husk at jeg alltid vil elske deg»

Nå er faren på FBIs «Most Wanted»-liste. Ingen har sett ham på over to år.

«Husk at jeg alltid vil elske deg», sa Chris Burns da han snakket med sin 15 år gamle sønn Philip i september 2020.



Philip syntes det var rart. Spesielt fordi det hørtes ut som at faren hans også gråt da han sa det. Dette var jo en helt vanlig samtale på en helt vanlig dag.

Trodde Philip.

Dagen etter så han moren sin på knærne i oppkjørselen deres hjemme i Atlanta. Hun var i sjokk fordi faren hans var borte.

Medieprofil

Hos Apple ligger det 257 episoder ute av The Chris Burns Show. Den nyeste ble publisert 22. september 2020. Han startet dette radioprogrammet, som også ble utgitt som podkast, i 2017.

I beskrivelsen står det at «Chris er grunnleggeren av Dynamic Money, et finansplanlegginsselskap i Atlanta, og han elsker å hjelp folk med å lage sterke økonomiske planer som er fleksible nok til å være effektive i alle livets faser».



Podkasten har 32 lytteranmeldelser med en snittscore på 4,8 av maksimalt fem stjerner.

Burns var innimellom også å se på TV, hvor han diskuterte finans og politikk. Denne synligheten bidro til at selskapet hans tiltrakk seg flere klienter.

Taktisk skilsmisse

Han var en tilsynelatende vanlig mann med et tilsynelatende vanlig liv, sett utenfra.

PÅ TV: Chris Burns ble gjennom radioshowet sitt en kjent finans-skikkelse som av og til ble invitert på TV. Foto: Fox News

Pengebruken økte markant. Mer enn suksessen skulle tilsi, hadde kona Meredith merket seg. De reiste stadig oftere på dyre ferier.

– Alle klærne hans var håndsydde, sier hun til The Daily Beast.

Han kjøpte faktisk også et dyrt hus ved en innsjø, flere biler og betalte dessuten tusenvis av dollar for at showet hans skulle bli sendt på radio.

Skilsmissen ble signert 24. september. Det var ikke Merediths forslag. Chris insisterte, fordi det ville beskytte dem mot myndighetene.

Noen uker tidligere hadde han fortalt at de lokale myndighetene ville gjøre et bokettersyn. Så var de lokalemyndighetene angivelig for opptatt på grunn av pandemien, derfor var det nå føderale myndigheter som kikket nærmere på forretningene hans.

«Dette gir ikke mening», tenkte Meredith for seg selv.

I forbindelse med skilsmissen ble hjemmet deres, båten og huset ved innsjøen overført til henne.

Etter at skilsmissepapirene var undertegnet, sa Chris at han ville reise hjem til foreldrene deres for å fortelle dem at han var under etterforskning. Noen timer senere sendte han en tekstmelding til Meredith og sa at han elsket henne.

100 millioner kroner

Da hun ikke hadde hørt noe mer dagen etter, og begynte å tenke at noe var galt, ringte hun foreldrene hans og ble fortalt at han ikke hadde vært hos dem.

ETTERSØKT: Chris Burns er blant USAs mest ettersøkte personer akkurat nå. Foto: FBI.gov

Hvis du går inn på FBIs liste over landets mest ettersøkte personer i dag, ser du Christopher W. Burns på første side.

Der står det at Burns, som nå er 40 år gammel, er etterlyst for å ha svindlet et antall ofre for flere hundre tusen dollar. Burns skal ha fortalt ofrene sine at han investerte pengene for dem, men i realiteten brukt disse pengene på seg selv.

Ofrene har nå gått sammen om et søksmål mot Burns.

Han skal faktisk ha lurt til seg rundt ti millioner dollar, mer enn hundre millioner norske kroner, via bedragerier i tre delstater, forteller påtalemyndighetene ifølge The Daily Beast.

Ingen har sett ham siden den septemberdagen i 2020, da han ringte sønnen sin for å si at han alltid vil elske ham.

– Jeg har blitt nødt til å tenke igjennom livet mitt på nytt. Han var forbildet mitt. Det gjør så vondt at han forsvant den dagen. Jeg tror han fortsatt er der ute et sted, men han er ikke lenger en del av familien vår eller livene våre, sier sønnen Philip.

Han oppfordrer faren sin til på melde seg for politiet.

– Tenk på noen andre enn deg selv, for én gangs skyld, sier han.