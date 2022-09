Sturgeon ut mot lovforslag som kan kvele skotsk uavhengighetskamp

– Det er et desperat forslag fra folk som er redde for å tape en folkeavstemning, sier Sturgeon.

Lovforslaget, som britiske ministre vurderer å fremme, innebærer at over halvparten av velgerne i Skottland må stemme for å forlate Storbritannia, og ikke bare flertallet slik reglene er i dag, skriver The Sunday Times.

Avisen skriver at loven skal kreve at det er minst 60 prosent flertall for uavhengighet i mer enn et år før den britiske regjeringen godtar at Skottland trekker seg ut.

I juni startet Sturgeon kampanjen for å få i stand en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet. For å få det til er hun avhengig av at Storbritannias høyesterett beslutter at en slik avstemming kan finne sted uten godkjenning fra den britiske regjeringen.