Stupfull statsadvokat tilbyr visittkortet sitt til politiet etter promille-krasj

Da politiet ankom stedet for en kollisjon i Tampa i Florida 4. juli i år, møtte de på Joseph Ruddy (59) som var så full at han knapt klarte å stå oppreist.

Han lente seg på bakluken på bilen og rakk ut hånden med et visittkort i.

– Hva prøver du å gi meg, spør politimannen og tar imot kortet.

Politimannen spør om han det er hans visittkort, og får bekreftet at det er han som er statsadvokat, og at han jobber for den føderale påtalemakten i delstaten.

– Du skjønner at når de ser på opptakene fra kroppskameraet mitt, kommer det til å se skikkelig ille ut, sier politimannen.

Det politimannen skjønte var at en slik handling vil bli oppfattet som at han forsøkte å bruke posisjonen sin til egen vinning.

Se video: Her blir Joseph Ruddy stoppet

– Ville påvirke politimannen

– Det er vanskelig å se hva annet dette kan være enn et forsøk på å påvirke politimannen til å ta lett på lovbruddet, sier Jim Mustian fra nyhetsbyrået AP.

Professor i juridisk etikk ved Universitetet i Washington, Kathleen Clark, er enig i dette.

– Hva skulle ellers motivasjonen være for å gi fra seg et visittkort som viser at du jobber for den føderale påtalemakten, sier hun.

Etter arrestasjonen ble Ruddys promillenivå målt til 1,7 via en blodprøve. Foto: Officer Taylor Grant/Tampa Police Department

Siktet

Ruddy ble siktet for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, og for skaden han påførte en annen bil. Men han ble ikke siktet for å ha stukket av fra stedet.

Ruddy er en av USAs mest profilerte narkotikaadvokater og har sørget for at omfattende narkotikanettverk har blitt dratt for retten.

Han skal også være arkitekten bak noen av de store satsingene for å stanse kokainsmugling inn i USA via havet.

Fortsatte i jobben

Joseph Ruddy jobber som aktor for USAs føderale påtalemakt i Florida. Foto: Hillsborough County Sheriff's Office

Til tross for at Ruddy ble siktet, fikk 59-åringen fortsette i jobben. I to måneder fortsatte han som aktor, og senest i forrige uke representerte han USA i retten.

Ikke før nyhetsbyrået AP krevde politivideoen utlevert, fikk fyllekjøringen konsekvenser for statsadvokaten.

Det amerikanske justisdepartementet ønsker ikke å si om advokaten er suspendert, men sier at han har blitt overført fra sjefsstillingen han hadde for den føderale påtalemakten i Florida.

Saken skal også granskes internt.

Ruddy ble målt til 1,7 i promille. Det er over dobbelt så mye som er tillatt å kjøre med i Florida, og kan gi opp til ett år i fengsel.