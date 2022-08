Studie: Te kan føre til lavere risiko for død

Folk som drikker mye te kan ha større sjanse for et langt liv, ifølge ny forskning.

Drikker du mye te har du gode nyheter i vente.

En stor britisk studie viser nemlig at te kan redusere risikoen for død. I hvert fall til en viss grad.

To kopper om dagen

I 11 år fulgte forskerne en halv million tedrikkende briter mellom 40 og 69 år.

Folk som drakk to kopper te eller mer om dagen hadde mellom 9 og 13 prosent lavere risiko for død, enn de som ikke drakk te, ifølge forskerne.

Høyt konsum av te hang særlig sammen med en lavere risiko for å dø av hjerte- og karsykdommer og slag.

Funnene viser at det ikke spilte noen rolle om teen inneholdt sukker eller melk. Helsegevinsten var den samme.

Det er svart te som har vært under lupen i den ferske studien. Det er det mest populære sorten i Europa.

POPULÆR: Te dyrkes over store deler av verden. India er blant de største produsentene. Her dyrkes omtrent 1,3 millioner tonn te i året (snl.no/te) Foto: Anupam Nath

Temperatur eller koffeinnivået på teen gjør heller ingen forskjell.

– Spennende

– Det er et spennende funn. Dette er absolutt data å stole på.

Det sier Hanna Fjeldheim Dale, klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Hun mener at studien er veldig grundig gjennomført.

En europeisk studie av dette omfanget er den første av sitt slag. Forskning på helseeffektene av te har tradisjonelt blitt gjort i Asia, ifølge The Guardian.

– Det er god dokumentasjon for at grønn te er gunstig for god helse. Nå ser vi at det gjelder svart også, sier Dale.

Sammensatt

Forskerne bak studien kan likevel ikke slå fullstendig fast at teen alene er årsak for lavere risiko for dødelighet blant te-drikkere.

At det heller skyldes andre helsefaktorer forbundet med konsum av te, kan ikke utelukkes.

FORSKER: Hanna Fjeldheim Dale er klinisk ernæringsfysiolog og forsker ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Dale forteller at det er mange ting som spiller inn i et godt kosthold og god helse.

Hun mener te ikke er en mirakeldrikk, til tross for det studien sier.

– Men de har konkludert med det kan gi litt bedre helse. Det tyder på at det er noe i teen som kan være gunstig for oss, sier hun.