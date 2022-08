Struper gasseksporten: – En avgjørende dag

Europa holder pusten mens de tyske kraftprisene fyker i været, og flere retter pekefingeren i retning av Vladimir Putin og det russiske gasselskapet Gazprom, som sitter på mye makt i «spillet».

I forrige uke varslet selskapet et planlagt vedlikeholdsarbeid over tre dager, noe som har skapt stor usikkerhet blant flere markedsaktører.

Frykten for at gassrørledningen forblir avskrudd.

– Det er Putin som driver og manipulerer gassmarkedet. Russland kutter i leveransen og skylder på vedlikehold, sier kraftekspert Gert Ove Mollestad til TV 2.

– Det er høyst usikkert om leveransene vil bli gjenopptatt eller ikke, og markedet drives i været av frykt for at gassflyten på Nord Stream 1-gassrørledningen vil kuttes helt.

Ekstremt viktig for Europa

Et slikt stort gasskutt vil få store konsekvenser for flere.

– Hvis Russland stopper all gassleveransen vil det gi ytterligere problemer for forsyningssikkerheten i Europa ut over høsten og vinteren. Vi står i fare for en reel gassmangel, sier Mollestad, som også er redaktør i bransjenettstedet Montel.

Gass er ekstremt viktig for Europa, da det brukes både til kraftproduksjon, til oppvarming og som bruk i råstoff i industrien.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters, skal vedlikeholdet vare i tre dager fra 31. august 2022.

– Den 2. september vil bli en veldig spennende og avgjørende dag, for å se om gassen kommer tilbake eller ikke, sier Mollestad.

Leverer for fullt

Etter invasjonen av Ukraina har Norge gått forbi Russland som den største gassleverandøren i Europa, ifølge informasjon fra analyseselskapet Refinitiv Eikon.

LEVERANSER: Slik ser oversiktern over Norges gassleveranser til Europa ut. Foto: Reuters.

– Vil dette kunne legge ekstra press på Norge?

– De norske leveransene går for fullt og Norge kan ikke levere mer enn maks - så det er ikke så mye mer å hente. Det er Russland som sitter på mye gass, sier krafteksperten.

I tillegg til vedlikeholdsarbeidet til Gazprom blir gasseksporten ytterligere redusert neste måned, som følge av et planlagt vedlikeholdsarbeid på gassrørledningene ut av Norge.

– Et viktig usikkerhetsmoment

Etter invasjonen av Ukraina lovet Norge å levere så mye gass som mulig, noe som gjorde at planlagt vedlikeholdsarbeid ble utsatt gjennom sommeren, og derfor blir gassrørselskapet Gassco nødt til å ta det igjen.

Til tross for en nesten samtidig stenging, så tror ikke Mollestad at Norges vedlikehold vil føre til ytterligere problemer.

– All nedgang i leveranser er jo ikke bra slik som situasjonen er nå, men det er naturlig at man må drive vedlikehold, sier redaktøren, og legger til:

– De tyske kraftprisene i dag fyker i været og det kommer av usikkerheten rundt Nord Stream 1. Det er et mye viktigere usikkerhetsmoment enn Gassco.

AVGJØRENDE: Gert Ove Mollestad, redaktør i Montel, sier 2. september vil bli en avgjørende dag. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Bekrefter vedlikehold

Det er olje- og gasselskapene som står for produksjonen og salget av norsk gass, mens Gassco har ansvaret for transporten.

Norge leverer gass via rørledninger til Storbritannia, Tyskland, Belgia og Frankrike.

– Noen planlagte vedlikeholdsstanser har blitt justert i år for å opprettholde høye gassforsyninger til Europa i sommermånedene, bekrefter en talsperson i Gassco til Reuters.

Kommunikasjonsleder i gassrørselskapet Gassco, Linda Nordbø, bekrefter overfor TV 2 at den norske gassinfrastrukturen skal gjennomgå vedlikehold neste måned.

– På norsk sokkel er det mer enn 65 feltlisenser, i tillegg til landanlegg og leveransepunkter. Disse installasjonene har behov for jevnlig, planlagt vedlikehold, sier hun.

VEDLIKEHOLD: Aktørene er godt kjent med Gasscos årlige vedlikeholdsplaner, sier Nordbø. Foto: Fabian Bimmer / Reuters / NTB

Gassco sin rolle er å koordinere disse vedlikeholdsaktivitetene og sikre god forsyningssikkerhet også i denne perioden.

– Vedlikeholdsperioden er fast hvert år fra april til september. I september 2022 vil det være vedlikeholdsaktiviteter både på felt, landanlegg og leveransepunkter.

Konsekvensene av disse publiseres på umm.gassco.no, forklarer Nordbø.

– Aktørene er godt kjent med våre årlige vedlikeholdsplaner da dette skjer i tett samarbeid med aktørene på norsk sokkel.