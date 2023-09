Strømmer til stranden: – Det er absurd varmt

Den brasilianske sommeren er fremdeles et par måneder unna, men den intense heten driver allerede folk til strendene.

Parasollene dekker hver meter av de berømte strendene ved Rio de Janerio.

En intens hetebølge driver folk til sjøen for å kjøle seg ned.

KJØLER SEG NED: ungdommer kjøler seg ned med en dusj på Ipanema beach, Rio Foto: Bruna Prado

En av de mange tusen besøkende på stranden er Andre Kayer.

– Absurd varmt

– Dette er ikke vanlig. Det er absurd varmt. Den opplevde temperaturen er nesten 50 grader, og det er som å stå i en varm føner, sier Kayer til nyhetsbyrået AP.

I Brasil er det nå tidlig vår. Sommertemperaturer over 40 grader pleier ikke slå til så tidlig.

HETE: Folk tilbringer søndagen på Macumba beach som ligger vest for Rio de Janeiro. Foto: AFP

Hetebølgen startet torsdag. Lørdag og søndag nådde temperaturene nesten 42 grader. Det er ikke rekord, men lav luftfuktighet gjør at den opplevde temperaturen er svært høy.

Varmere og varmere

Selv om mange koser seg i sommerværet, ligger det et bakteppe av bekymring i luften.

– De siste åtte årene har vært de varmeste noen sinne, og trenden er at det bare blir varmere. Vi kan forvente flere slike hetebølger, sier Meteorologiprofessor, Renata Libonati, (43).

SAMLINGSPUNKT: Folk samler seg rundt Rio-nabolagets svømmebasseng. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

Ifølge en rapport fra Global Systems Institute er Brasil ett av landene som kan havne utenfor «klimakonfortsonen» innen 2100.

Det betyr at mennesker som bor her kan bli utsatt for farlig høye temperaturer.

VÅR: Vinter går mot vår i Brasil, men temperaturene minner mest om sommer. Foto: REUTERS/Pilar Olivares

Brasils meteorologiske senter, INMET, har utstedt farevarsel for 11 av 26 delstater. Den tørre luften gjør faren for skogbranner skyhøy.

Myndighetene advarer mot fysisk aktivitet, og oppfordrer folk til å holde seg inne på den varmeste tiden av dagen.